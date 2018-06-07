國共若設合作窗口 陸委會：須經政府同意

（中央社記者繆宗翰台北7日電）國民黨副主席郝龍斌昨天在廈門表示，希望與中共設立合作窗口服務台人。陸委會副主委兼發言人邱垂正下午表示，兩岸條例清楚規定，與對岸任何形式合作行為，都須經過政府同意。
中國國民黨副主席郝龍斌昨晚率團與中國國務院台事務辦公室主任劉結一在海峽論壇會面。郝龍斌說，國共兩黨在兩岸交流合作的關係上應該是夥伴關係，雙方透過建立窗口，共同解決台灣民眾在大陸遇到的問題。
行政院大陸委員會7日舉行例行記者會，對於記者相關提問，邱垂正作上述表示。
此外，廈門市海滄區在海峽論壇期間，聘請35位來自台灣的社區主任助理就職。有媒體記者問邱垂正，此舉是否會違反兩岸人民關係條例。
邱垂正指出，社區是中國大陸城鎮地區基層組織，性質類似台灣的「里」。國人赴陸單任社區主任助理，是否違反兩岸條例規定，須依照當事人所擔任職務的工作內容性質，有無報酬，是否為諮詢性、常態性、名譽性，是否有固定編制而定。
邱垂正強調，陸委會會與相關單位進一步釐清、認定，如有違反規定會依法處理。
他也提到，這段期間以來，中國大陸以零和思維對台打壓，迄今不放棄武力犯台，並推出各種措施，企圖吸納台灣青年人，以利益換取台灣民眾政治認同。
邱垂正表示，兩岸在法令、市場、社會制度、生活環境有諸多差異，國人赴陸工作仍應留意、遵守台灣法規，避免擔任可能危害台灣國家安全或利益的職務，以維護台灣安全與安定。（編輯：林克倫）1070607