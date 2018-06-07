國共若設合作窗口 陸委會：須經政府同意

（中央社記者繆宗翰台北7日電）國民黨副主席郝龍斌昨天在廈門表示，希望與中共設立合作窗口服務台人。陸委會副主委兼發言人邱垂正下午表示，兩岸條例清楚規定，與對岸任何形式合作行為，都須經過政府同意。

中國國民黨副主席郝龍斌昨晚率團與中國國務院台事務辦公室主任劉結一在海峽論壇會面。郝龍斌說，國共兩黨在兩岸交流合作的關係上應該是夥伴關係，雙方透過建立窗口，共同解決台灣民眾在大陸遇到的問題。

行政院大陸委員會7日舉行例行記者會，對於記者相關提問，邱垂正作上述表示。

此外，廈門市海滄區在海峽論壇期間，聘請35位來自台灣的社區主任助理就職。有媒體記者問邱垂正，此舉是否會違反兩岸人民關係條例。