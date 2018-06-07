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網購瘋世足！明星球衣狂賣　阿根廷梅西最夯

記者彭夢竺／台北報導2018/06/07 19:03
▲世界盃足球賽即將於6月中開踢，台灣彩券公司也趕搭熱潮，推出以足球為主題的刮刮樂，有3個頭獎200萬元。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界盃足球賽即將於6月中開踢，台灣彩券公司也趕搭熱潮，推出以足球為主題的刮刮樂，有3個頭獎200萬元。（圖／美聯社／達志影像）

每4年一度的世界盃足球賽即將開打，各式各樣的周邊商機開始顯現，根據 FIFA 預估，今年世足賽將可締造40億美元商機。台灣網購業者觀察也發現，隨著世足賽即將到來，買氣逐漸加溫發酵，帶動相關周邊商品成長，不僅相關關鍵字搜尋量暴增5倍，明星球員的球衣也非常熱賣，其中又以阿根廷梅西的最受歡迎；不僅如此，各種加油道具、觀賽零食也隨著開打日期接近，買氣逐漸浮現。

2018世界盃足球賽將於6月14日開打，為了搶搭難得4年一次的商機，不少品牌紛紛推出世足系列商品，搶攻周邊市場。根據蝦皮購物統計，近2周內與世足、足球相關的關鍵字搜尋量成長1倍以上，戶外運動相關商品銷量成長近3成，特別是與足球相關的商品，銷量更顯著成長4成以上；樂天市場也指出，近2周世足賽、FIFA、世界盃足球賽、足球等相關關鍵字搜尋量也已暴增5倍，業績也有3成的成長，預估隨著大賽開打，整體業績會再成長4成。

網購業者分析，世足賽是國際高度關注的賽事，加上是每4年一次的難得機會，準時觀看球賽、購買周邊商機是許多球迷必做的事。Yahoo奇摩拍賣就表示，球衣成長力道最為強勁，搜尋量周成長激增6倍，加油道具業績月成長也有1.4倍；momo則指出，由於球迷偏好購買支持球隊的主場球衣及國家配色商品，因此各大品牌也以此為主要設計。

樂天市場也從下單量發現，台灣球迷們著迷於足球明星，帶動有明星球員的葡萄牙、阿根廷等隊伍周邊商品銷量較以往成長3成；Yahoo奇摩購物中心表示，消費者對主要球隊球衣非常喜愛，特別是強隊的巴西阿根廷等隊，平均1天可賣出數十件，業績已有3成的增長，商品中最熱銷球員為阿根廷梅西，最熱銷國家為德國、阿根廷、巴西，亞洲國家則為日本，隨著比賽時間接近，可望銷售再提升。

不僅球衣、運動用品熱賣，網購業者也發現，觀賽時不可或缺的零食也隨著比賽即將開打而熱銷。樂天市場指出，方便享用的一口零食最受歡迎，像是香酥脆椒、肉乾，每到球賽時刻都是站上銷量排行榜商品。其他像是足球背包、特殊造型紀念帽、貼紙、手機殼等商品，詢問度也很高。

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