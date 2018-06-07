網購瘋世足！明星球衣狂賣　阿根廷梅西最夯

每4年一度的世界盃足球賽即將開打，各式各樣的周邊商機開始顯現，根據 FIFA 預估，今年世足賽將可締造40億美元商機。台灣網購業者觀察也發現，隨著世足賽即將到來，買氣逐漸加溫發酵，帶動相關周邊商品成長，不僅相關關鍵字搜尋量暴增5倍，明星球員的球衣也非常熱賣，其中又以阿根廷梅西的最受歡迎；不僅如此，各種加油道具、觀賽零食也隨著開打日期接近，買氣逐漸浮現。

2018世界盃足球賽將於6月14日開打，為了搶搭難得4年一次的商機，不少品牌紛紛推出世足系列商品，搶攻周邊市場。根據蝦皮購物統計，近2周內與世足、足球相關的關鍵字搜尋量成長1倍以上，戶外運動相關商品銷量成長近3成，特別是與足球相關的商品，銷量更顯著成長4成以上；樂天市場也指出，近2周世足賽、FIFA、世界盃足球賽、足球等相關關鍵字搜尋量也已暴增5倍，業績也有3成的成長，預估隨著大賽開打，整體業績會再成長4成。