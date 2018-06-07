影／2018美術課2.0雙年展　多面向來理解藝術

涵蓋多元豐富藝術類型的【2018美術課2.0雙年展】自6月7日起至6月29日在彰化藝術館隆重登場，此一展覽是由策展人林銘奕老師，邀集了16位藝術夥伴共同參展，作品有畫作（含插畫）、書法、動畫、服裝設計、雕塑、工業與與工藝設計…等，琳琅滿目、美不勝收！

林銘奕老師從小居住在彰化市舊康樂廳對面，也常在藝術館（前中山堂）活動，從事美術教育多年的他，一直有個夢想，就是在離家近又有親切感的藝術館舉辦一個大型、多人又多樣藝術形式的展覽，這次總算讓他如願以償，結集了16位藝術夥伴，共同促成此次的多元藝術展覽。



▲油畫名師林銘奕，邀集了16位藝術夥伴，舉行「多元藝術饗宴~2018美術課2.0雙年展」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

除了林銘奕老師本人之外，共襄盛舉的16位各類藝術家，包括：黃婉妮、巫宇庭、鄭禮勳、張祐禎、許書魁、黃俊傑、林威儒、陳怡庭、洪瑞翔、王夏滿、楊子霆、蔡晉怡、盧冠宏、王俊凱、王俊翔、李如意等人。

林銘奕老師留學美國主修油畫副修雕塑，為美術及藝術雙碩士，他曾任職國內多所大學與高中講師，但因家鄉在彰化市，為了陪伴家人，所以選擇在彰化開畫室，開始了他的教畫生涯。



▲油畫名師林銘奕，邀集了16位藝術夥伴，舉行「多元藝術饗宴~2018美術課2.0雙年展」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

有關林老師這次策展的佈展脈絡為：有系統的展出一系列藝術多元創作，針對「學美術的孩子出路在哪裡？」提供許多過來人的寶貴指引，特別是想對現代藝術或設計的發展一窺究竟者，這個展覽更是切合所需。



▲油畫名師林銘奕，邀集了16位藝術夥伴，舉行「多元藝術饗宴~2018美術課2.0雙年展」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

此次參展的種類包含了：油畫、水墨、書法、插畫、視覺傳達設計、動畫系、服裝設計、雕塑、工業設計、工藝設計…等多元作品，作者皆是在各領域或競賽卓然有成的藝術工作者，除了欣賞他們的優秀創作外，更重要的是他們一所路走來的「心路歷程」：或有從一而終執著一個領域的、或有大學學水墨後來卻去拍電影的、或有本來念電影系後來卻選擇插畫之路的…，每位參展人都有著精采絕倫的故事。