台股週六獨家開市 最快明年取消

（中央社記者蔡怡杼台北7日電）為與國際接軌，金融監督管理委員會研擬取消台股週六獨家開市交易，最快明年實施，金管會證期局表示，預計10月底前對外公布。

國人喜歡放連假，政府創造出彈性上班機制的小確幸，然而，此舉卻造成台灣股市經常全球獨家在週六開市。美國商會認為這種做法，會提高交割風險，建議為接軌國際慣例，取消這種「獨步全球的週六開盤交易」作法。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天指出，台股週六獨家開市議題已經討論好多年了，今年他會解決掉，最快明年起取消。

證期局副局長張振山表示，台灣證券交易所每年都會向證券商發出問卷，了解券商對台股週六獨家交易的意願，今年則是在5月24日發函券商公會調查。