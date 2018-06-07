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中央社

台股週六獨家開市 最快明年取消

中央社2018/06/07 18:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北7日電）為與國際接軌，金融監督管理委員會研擬取消台股週六獨家開市交易，最快明年實施，金管會證期局表示，預計10月底前對外公布。

國人喜歡放連假，政府創造出彈性上班機制的小確幸，然而，此舉卻造成台灣股市經常全球獨家在週六開市。美國商會認為這種做法，會提高交割風險，建議為接軌國際慣例，取消這種「獨步全球的週六開盤交易」作法。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天指出，台股週六獨家開市議題已經討論好多年了，今年他會解決掉，最快明年起取消。

證期局副局長張振山表示，台灣證券交易所每年都會向證券商發出問卷，了解券商對台股週六獨家交易的意願，今年則是在5月24日發函券商公會調查。

金管會今年對券商公會就台股週六獨家開市的命題為「108年起週末補行上班日集中市場不交易不交割案」，有別於往年「XXX年起週末補行上班日集中市場交易交割案」。

張振山指出，台股週六獨家交易制度取消不涉及券商程式的修改，只要業者有共識就可以推動，往年交易所都會在10月底、11月初對外公布來年股市休市日期，明年取消週六交易，10月底前一定對外公布。

同時，張振山進一步指出，根據統計，台股近年週六獨家交易時，成交金額幾乎只有平日的一半。另外，即使台股週六補班不交易，營業員仍可以拜訪客戶，從事財富管理業務，仍有事情可以做。

根據金管會統計，104年台股無週六獨家開市，105年台股有3天是在週六獨家開市，分別是1月30日的新台幣624億元、6月4日302億元、9月10日486億元，當年度集中市場日均量為775億元，就是週六獨家開市成交量為平日的39%到80%。

106年台股週六獨家開市有3天，分別為2月18日的619.8億元、6月3日461億元、9月30日542.8億元，當年度集中市場日均量為1048.7億元，週六獨家開市成交量為平日的44%到59%。

至於今年台股週六獨家交易則有兩天，分別為3月31日以及12月22日，其中，3月31日集中市場交易量為767.79億元，而截至6月6日，今年來集中市場日均量為1367.39億元，即週六獨家交易量能為平日的56%。

另外，金管會也表示，為與國際接軌，除了研擬推動取消台股週六獨家開市外，目前正積極推動逐筆交易制度。（編輯：鄭雪文）1070607

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