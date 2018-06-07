韓聯社：川金會東道主 星禮賓重視對等待遇

（中央社台北7日電）南韓聯合新聞通訊社報導，美國總統川普和北韓領導人金正恩世紀高峰會的時間和場地已塵埃落定，兩位領導人在新加坡的住宿、警衛和禮賓等具體安排也隨之明朗化。

新加坡媒體和外媒預測，川普可能下榻香格里拉酒店（Shangri─La），而金正恩很有可能入住與中國有商務往來、由新加坡人經營的富麗敦酒店 (Fullerton）。不過因新加坡政府未將富麗敦附近的濱海灣一帶劃為特別活動區，因此金正恩也有可能入住香格里拉酒店附近的瑞吉酒店（St.Regis）。

會談場地嘉佩樂酒店（Capella）到香格里拉酒店、富麗敦酒店的直線距離分別為6.7公里和5.1公里。從香格里拉酒店到富麗敦酒店的距離為4公里左右。