韓聯社：川金會東道主 星禮賓重視對等待遇

（中央社台北7日電）南韓聯合新聞通訊社報導，美國總統川普和北韓領導人金正恩世紀高峰會的時間和場地已塵埃落定，兩位領導人在新加坡的住宿、警衛和禮賓等具體安排也隨之明朗化。
新加坡媒體和外媒預測，川普可能下榻香格里拉酒店（Shangri─La），而金正恩很有可能入住與中國有商務往來、由新加坡人經營的富麗敦酒店 (Fullerton）。不過因新加坡政府未將富麗敦附近的濱海灣一帶劃為特別活動區，因此金正恩也有可能入住香格里拉酒店附近的瑞吉酒店（St.Regis）。
會談場地嘉佩樂酒店（Capella）到香格里拉酒店、富麗敦酒店的直線距離分別為6.7公里和5.1公里。從香格里拉酒店到富麗敦酒店的距離為4公里左右。
據預測，川普將於10日或11日乘坐專機「空軍一號」抵達新加坡，然後搭乘綽號「野獸」的總統專車前往酒店。由波音747-200B型改裝的「空軍一號」專機，正式名稱為VC─25A，為了保護總統人身安全，美國政府一向會派出兩架飛機同時飛行。
金正恩則有可能乘坐伊爾-62M改裝的「蒼鷹一號」專機前往新加坡。這架專機最長飛行距離約為1萬公里，考慮從平壤到新加坡的距離約為4700公里，「蒼鷹一號」的續航能力可以保證在不須要停機加油的情況下完成飛行。
兩位領導人的專機將利用巴耶利峇空軍基地（PayaLebar）起降停放。按照慣例，為防萬一，星國當局可能會在機場附近主要場地部署眾多狙擊手。
此次峰會的禮賓重點可能在於，對兩位領導人提供同等待遇。新加坡拉惹勒南國際研究院（RSIS）一名研究人員表示，考慮到此次會談主要議題為核子問題，會談禮賓服務對會談成功與否將會有重大影響。甚至有輿論猜測，新加坡將禁止拍攝雙方專機著陸場面，以免美方先進的「空軍一號」與北韓老舊的前蘇聯式專機形成反差。
外媒關注，根據川普競選時承諾，他是否會與金正恩一邊吃漢堡一邊就核武問題進行商討。但為了避免引發偏袒爭議，兩人各自享用午餐或共享新加坡傳統菜餚的可能性頗大。
此外，率領北韓代表團在新加坡與美方就川金會籌備工作進行磋商的北韓國務委員會部長金昌善已在昨天抵達北京。據預測，金昌善將於今天返回北韓，向金正恩彙報磋商結果。新加坡外交界據此推測，川金會籌備工作已經就緒。1070607