喵星人舔主人表示牠超愛你？　這些「舔舔功」背後你應

成貓的平均睡眠時間為14到16小時，在清醒的時間裡更有超過三分之一時間，是用來舔舐自己，可以說貓咪天性就會靠舔毛進行「清潔」、「增加自己的氣味」，舔毛對喵皇們來說是件非常重要的儀式。

相信身為喵星人的奴才們，心中最渴望的便是奴才們的臨幸了吧！每當喵皇靠近身旁，或是用雙腳踏過奴才身上，似乎就會感受那滿滿的愛（歪）。而喵皇最愛做的事，就是舔舐自己的全身，當喵皇們賞賜舔主人的身體或是臉的時候，也傳達出「你是我的同伴」，或其實還有其他特殊的涵義呢？這些超可愛的行為背後，也許透露出喵皇們的心事，更是毛爸媽需要了解的。

喵皇熱愛舔毛的三大原因：

1.為了清潔身體

貓咪喜歡將附著在身體上的毛髮、頭皮屑、灰塵等都通通舔掉，好保持身體清潔，也就等同人類洗澡。

2.消除自己的氣味

貓咪本來就是狩獵動物，所以會不時舔舐毛髮好消除氣味，以便接近獵物而不被察覺。雖然家貓不需要追捕獵物，但本能還是會靠舔毛來消除自己氣味。

3.靠舔毛來放鬆

當貓咪感到壓力時，會靠舔舐來消除壓力，這代表牠需要主人的關心和注意，如果貓咪有過度舔毛的行為出現，要給予更多的關注與陪伴。

而喵皇們除了熱愛舔毛外，其實也會時不時的賞賜「舔舔功」給奴才們享用，這些舔舐動作的背後，其實有三大原因：

1.標記自己的領域

如同狗狗會撒尿標記地盤，貓咪會用舔舐來標記屬於自己的東西或是領域，母貓靠舔幼貓來確認是自己的小孩，而你的貓咪舔舐你，當然表示「你是屬於牠的」，畢竟我們都是奴才嘛！

2.喵皇舔主人代表信任

恭喜你！當你的貓咪時不時的就會來個「舔舔恩寵」，就表示喵皇對你的存在感到十分的安心與信任，貓咪會舔舐主人，也來自於小時候貓媽媽的教導，只有做為「家人」才有這個舔舐恩寵。

3.提出要求的意思

當你的貓咪在一大早舔你的臉或手時，即有可能是想表達「我餓了！」、「快幫我清理貓砂盆」、「快點陪我」或是「給我個擁抱。」

當然貓咪的舌頭其實布滿了由角蛋白組成的倒鉤，這所謂刺刺的恩寵，也讓主人是既榮幸又怕受傷害呀！奴才也要特別注意喵皇過度舔毛時，也許是想要請求你的幫助，或是壓力過大的象徵，這些都是需要特別細心注意的地方唷！

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