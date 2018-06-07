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不捨吳音寧屢挨轟　廖玉蕙：到底犯了什麼天條？

生活中心／綜合報導2018/06/07 19:10
▲台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後風波不斷。中央社記者吳家昇攝 107年5月18日
▲台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後風波不斷。中央社記者吳家昇攝 107年5月18日

台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後爭議不斷，屢被議員爆料「年薪 250 萬實習生」、魚翅宴、用業務費送洋酒等，外傳總統府資政吳晟有意請辭為女兒止血，但遭否認。吳晟好友、作家廖玉蕙今（ 7 ）日在臉書為吳音寧抱不平，直問「到底吳音寧犯了什麼天條！這樣鋪天蓋地的幾近追殺，所為何來？」

廖玉蕙在臉書發文提到，日前她從中部北上，在台北車站見到好友吳晟，看他面容憔悴，心疼他連日來的煎熬，趕緊上前緊緊握住他的手。這段時間裡，吳晟因女兒被無良議員抹黑、被跟風媒體砲轟，但有子女者應該都能將心比心，理解做父母的心裡有多不捨。

看到吳晟步履蹣跚、眼眶泛紅，令她相當不捨，忍不住問「到底吳音寧犯了什麼天條！這樣鋪天蓋地的幾近追殺，所為何來？」廖玉蕙表示，以往聽吳晟談女兒，都不是被呵護的「掌上明珠」，而是事事有自己看法的「掌心雷」，如今吳音寧卻被說成「靠爸族」，甚至連其他家人如兄長、舅舅都被扯進來一併撻伐，「連一向堅強的莊芳華老師(吳音寧的母親)都只能在夜裡崩潰痛哭。難道就如鄭愁予＜賦別＞詩裡所說：『這世界，怕黑暗已真的成形了……』」，希望老友能挺過這番近乎抄家滅族的大難。

廖玉蕙表示，說吳音寧是誤闖叢林的白兔基本上是有道理的，儘管她絕非膽小怕事、缺乏人生閱歷之人，但做實事、不熟稔政治運作的人進入北農這種龍蛇雜處的環境中，確實讓人膽戰心驚。而這隻小野兔在人人喊打、步步驚心中，經過夙夜匪懈、認真從事的結果，是創造稅後 5 千 5 百多萬的盈餘，堪稱歷年最高紀錄。證明就算沒有學得原本叢林裡「奸巧、權謀、權術及八面玲瓏的應對政治語言」，也能在台灣的政治領域裡面參與公共事務，並做出亮麗的成績。

廖玉蕙指出，懂得權術、八面玲瓏不是難事，但這真的是如今社會迫切需要的政治人物嗎？她見到吳音寧處處被刁難，難道會看報表真的比改革積習、實際做出成績更好拿來說嘴？部分指控更是「欲加之罪何患無辭」，國民黨為了選舉出此下策猶可想像，但她素來尊敬的台北市長柯文哲卻在一旁坐視霸凌，更讓她不齒，「如果為了選舉盤算，可以棄守正義，這已背離當初我們所認同的柯市長，將來的選舉，我寧可棄票也不能支持這樣的權謀市長。」


▲作家廖玉蕙在臉書發文為吳音寧抱不平。（圖／翻攝自臉書 , 2018.06.07）

關鍵字吳音寧廖玉蕙吳晟柯文哲台北農產運銷公司
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