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景岳、順藥明將分別停牌 市場研判無關連各有事因

鉅亨網2018/06/07 19:02
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生技廠景岳 (3164-TW) 及順藥 (6535-TW) 明 (8) 日將分別停牌，不過 2 家公司業務方向完全不同，市場研判，2 家公司只是湊巧同一天停牌，至於原因，景岳應該是與白木屋有新的處置進度有關，順藥則可能是有新的授權進度。

景岳在 5 月中旬召開重大訊息說明會表示，子公司白木屋食品因持續營運虧損，考量未來發展無法轉虧為盈，為維護股東權益，董事會決議白木屋食品將辦理停業。至於白木屋的員工處置方式，景岳表示，將依據勞基法規定辦理資遣作業並盡可能安排被資遣員工轉業，善盡社會責任。

景岳表示，白木屋食品公司去年第 1 季營收為 1.72 億元，佔集團營收比重約 31%，今年第 1 季營收則降到 0.36 億元，營收比重也降到 27%。景岳去年第 1 季公司認列白木屋投資損失 0.83 億元，今年第 1 季也認列投資損失 0.23 億元。

順藥的急性缺血性腦中風新藥 LT3001 日前已取得美國專利，並完成 LT3001 中國及美國全球前 2 大醫藥市場智慧財產權布局，公司也持續進行授權洽談。

順藥指出，LT3001 為 First in Class 創新藥物，取得的美國專利核准範圍為最強的「物質專利」，保護範圍包括 LT3001 之化合物、組合物，以及其於溶栓、抗拴、治療腦中風的臨床應用等。

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