景岳、順藥明將分別停牌 市場研判無關連各有事因

生技廠景岳 (3164-TW) 及順藥 (6535-TW) 明 (8) 日將分別停牌，不過 2 家公司業務方向完全不同，市場研判，2 家公司只是湊巧同一天停牌，至於原因，景岳應該是與白木屋有新的處置進度有關，順藥則可能是有新的授權進度。

景岳在 5 月中旬召開重大訊息說明會表示，子公司白木屋食品因持續營運虧損，考量未來發展無法轉虧為盈，為維護股東權益，董事會決議白木屋食品將辦理停業。至於白木屋的員工處置方式，景岳表示，將依據勞基法規定辦理資遣作業並盡可能安排被資遣員工轉業，善盡社會責任。