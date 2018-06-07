三大法人買超60億元 外資搶搭FII蜜月行情 連2

台股今 (7) 日繼續由被動元件族群領漲，鴻海集團也提前演出 FII 掛牌慶祝行情，盤中最高來到 11261 點，距離今年高點 11270 點僅差 9 點，終場上漲 49.92 點，以 11251.75 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 49.82 億元，外資自營商買超 1.39 億元，投信買超 6.83 億元，自營商自行賣超 7.24 億元，自營商避險買超 10.84 億元，合計買超 60.26 億元。外資連續 2 天分別敲進逾萬張鴻海，頗有卡位 FII 蜜月行情意味。

期貨部分，三大法人則是略轉偏空，外資減碼多單 3295 口，淨部位多單小降到 52517 口；投信加碼空單 171 口，淨部位空單來到 24300 口；自營商回補空單 1237 口，淨部位空單來到 4993 口，合計三大法人減碼多單 2229 口，淨部位多單為 23224 口。