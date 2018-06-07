十三行遺址特展　12件國家重要古物首度同時亮相

十三行國定考古遺址出土眾多的文物，其中有12件被指定為國家重要的古物，真品正在新北市立十三行博物館的「經典六十－十三行遺址特展」中，首度同時亮相；十三行博物館表示，展期到6月18日止，請把握最後的機會前往參觀。

十三行博物館長陳春蘭指出，「經典六十－十三行遺址特展」是國內首檔以國定遺址為主題的特展，完整呈現國定十三行考古遺址自命名至今60年的點滴，展出超過80件國定十三行考古遺址出土的文物；其中又以12件國家重要的古物最為吸睛，包括人面陶罐、雕花陶罐、侈口縮頸圓腹圈足瓶、青銅刀柄、銅牌、青銅箭頭、玻璃環及玻璃玦等。