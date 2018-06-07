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十三行遺址特展　12件國家重要古物首度同時亮相

記者陳志仁／新北報導2018/06/07 19:19
▲「經典六十－十三行遺址特展」是國內首檔以國定遺址為主題的特展，完整呈現國定十三行考古遺址自命名至今60年的點滴。（圖／十三行博物館提供）
▲「經典六十－十三行遺址特展」是國內首檔以國定遺址為主題的特展，完整呈現國定十三行考古遺址自命名至今60年的點滴。（圖／十三行博物館提供）

十三行國定考古遺址出土眾多的文物，其中有12件被指定為國家重要的古物，真品正在新北市立十三行博物館的「經典六十－十三行遺址特展」中，首度同時亮相；十三行博物館表示，展期到6月18日止，請把握最後的機會前往參觀。

十三行博物館長陳春蘭指出，「經典六十－十三行遺址特展」是國內首檔以國定遺址為主題的特展，完整呈現國定十三行考古遺址自命名至今60年的點滴，展出超過80件國定十三行考古遺址出土的文物；其中又以12件國家重要的古物最為吸睛，包括人面陶罐、雕花陶罐、侈口縮頸圓腹圈足瓶、青銅刀柄、銅牌、青銅箭頭、玻璃環及玻璃玦等。

陳春蘭說，十三行遺址出土超過200件各式的青銅器，青銅器在台灣史前遺址十分少見，根據研究，可能是十三行人自中國大陸或東南亞一帶交換而來；此次展出〈青銅刀柄〉的造型相當精緻獨特，人形刀柄有圓圓的大眼和生動表情，露齒而笑的模樣相當討喜，駱駝紋飾的〈銅牌〉，也是觀眾目光焦點，銅牌上有著踩在雲上的非台灣原生種動物駱駝，讓觀眾對史前貿易交流及工藝技術嘖嘖稱奇。

陳春蘭表示，「經典六十－十三行遺址特展」自1月23日開展至今，已超過8萬的人次參觀，是民眾到十三行必看的展覽之一，特展中可一次看到十三行遺址出土的經典文物，且能從中了解十三行遺址發現、搶救發掘到博物館成立的歷程，對於文化資產的保存極具教育性，歡迎民眾把握機會，欣賞十三行遺址珍藏文物之美。

關鍵字國定考古遺址十三行遺址特展青銅器台灣史前遺址
檨仔林埤濕地公園　許立明視察鐵高計畫臨時軌　後年底全數完成

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