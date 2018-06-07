以台灣為名 券商公會主辦ICSA年會

（中央社記者田裕斌台北7日電）中華民國證券商業同業公會10日至12日將在台北圓山大飯店主辦第31屆國際證券業協會(ICSA)年會暨會員大會。ICSA是少數我方能以「台灣」名義參與的重要國際金融組織之一。

券商公會理事長簡鴻文表示，券商公會與中國大陸在1995年同為ICSA觀察員，但台灣在1996年就以TaiwanSecurities Association(TSA)的名稱成為正式會員，反觀中國大陸目前還僅是觀察員。

券商公會表示，ICSA是先進國家和資本市場中最具代表性的金融組織，會員包括歐洲、美洲、亞洲等18個國家、19個證券業協會，成立宗旨在鼓勵和協助國際證券市場的健全發展，並加強各證券市場的協調；今年主題是「新時代的挑戰與機遇」，討論人工智慧(AI)、區塊鏈等金融科技對資本市場的影響。