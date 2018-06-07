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中央社

以台灣為名 券商公會主辦ICSA年會

中央社2018/06/07 18:57
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北7日電）中華民國證券商業同業公會10日至12日將在台北圓山大飯店主辦第31屆國際證券業協會(ICSA)年會暨會員大會。ICSA是少數我方能以「台灣」名義參與的重要國際金融組織之一。

券商公會理事長簡鴻文表示，券商公會與中國大陸在1995年同為ICSA觀察員，但台灣在1996年就以TaiwanSecurities Association(TSA)的名稱成為正式會員，反觀中國大陸目前還僅是觀察員。

券商公會表示，ICSA是先進國家和資本市場中最具代表性的金融組織，會員包括歐洲、美洲、亞洲等18個國家、19個證券業協會，成立宗旨在鼓勵和協助國際證券市場的健全發展，並加強各證券市場的協調；今年主題是「新時代的挑戰與機遇」，討論人工智慧(AI)、區塊鏈等金融科技對資本市場的影響。

券商公會指出，ICSA年會將邀請行政院副院長施俊吉、金融監督管理委員會副主委黃天牧、前財政部長顏慶章等重量級人士專題演講，並舉辦「全球資本市場：風險與展望」、「資本市場與永續發展」、「銀行間基礎利率」、「資本市場中的新科技：金融科技、法規科技、監理科技、監理沙盒、比特幣、首次代幣發行」及「探索東協資本市場」5個主題討論，希望藉由相互交流加強合作，迎接資本市場新時代。(編輯：陳永昌)1070607

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