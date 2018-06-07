中美晶斥資9.9億投資台特化 深化半導體材料佈局

台特化成立於 2013 年，已開發高純度矽乙烷生產技術，去年並完成矽乙烷年產能 40 噸、矽丙烷年產能 4 噸的建廠作業，可望成為亞洲第一家、也是台灣首家生產半導體關鍵化學材料矽乙烷及矽丙烷的公司。

據中美晶公告，將以每股不超過 11 元，總交易金額不超過 9.9 億元的資金，取得台特化 9000 萬股、相當於 30.93% 的股權。

矽乙烷與矽丙烷是台灣半導體上游供應鏈關鍵版圖之一；台特化可產出符合、甚至高於國際標準規格的矽乙烷及矽丙烷，成為繼美商 Voltaix 及日商三井化學之後，全球第 3 家高純度矽乙烷供應商及全球第 2 家高純度矽丙烷供應商。

中美晶指出，目前該公司已與多家半導體國際大廠積極討論長期供應與合作計畫，可望成為全球最主要的半導體材料矽乙烷與矽丙烷供應商之一，另一方面，環球晶 (6488-TW) 在國際半導體產業的長期合作網絡，將成為台特化快速進入產業供應鏈的助力。

中美晶表示，未來除謹慎經營太陽能產品本業，積極在台建置太陽能電廠，也積極擴大在半導體關鍵產業鏈的佈局；未來中美晶除擁有持股 50.84% 的環球晶外，具有半導體先進製程、技術門檻高的台特化也可望成為另一隻小金雞。