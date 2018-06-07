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黨產會：政府防衛捐曾撥助國民黨黨務經費

中央社2018/06/07 19:01
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北7日電）不當黨產委員會發言人施錦芳今天表示，國史館的部分檔案解凍後，發現民國40年代國民黨的黨務經費近半來自政府補助，款項來源包括政府的防衛捐，更加證明當時黨國不分情況。

施錦芳受訪指出，國史館去年有些檔案陸續解凍後，有許多資料從未曝光過，包括早期政府的各式稅征資料，其中，也發現國民黨中常會第369次會議紀錄。

根據史料，國民黨民國46年度黨務經費全年預算總額為新台幣6430萬元、經常費1319萬元、事業費4218萬元、專款696萬7000元、總預備費194萬7980元。其款項來源為國家總預算所列協款收入2489萬8360元、政府防衛捐撥助1400萬元、政府人民團體補助費項下撥助香港聯戰費104萬1600元、台灣省政府撥助革命實踐研究院分院經費230萬元。

施錦芳說，政府早年訂定台灣省防衛捐徵收辦法，對所得稅、地價稅、營業稅、娛樂稅等項目以不同比率課徵防衛捐。

她說，過去只聽過防衛捐，這次是首次發現有防衛捐的紙本資料。國民黨的近半預算都來自於政府補助，更能證明當時黨國不分的情況。

施錦芳表示，黨產會陸續整理相關資料，釐清後會公布於黨產會網站，公開給外界參閱。黨產會調查過程，若有需要也會採用，以歸納了解當時的情況。（編輯：林孟汝）1070607

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