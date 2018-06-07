黨產會：政府防衛捐曾撥助國民黨黨務經費

（中央社記者劉麗榮台北7日電）不當黨產委員會發言人施錦芳今天表示，國史館的部分檔案解凍後，發現民國40年代國民黨的黨務經費近半來自政府補助，款項來源包括政府的防衛捐，更加證明當時黨國不分情況。

施錦芳受訪指出，國史館去年有些檔案陸續解凍後，有許多資料從未曝光過，包括早期政府的各式稅征資料，其中，也發現國民黨中常會第369次會議紀錄。

根據史料，國民黨民國46年度黨務經費全年預算總額為新台幣6430萬元、經常費1319萬元、事業費4218萬元、專款696萬7000元、總預備費194萬7980元。其款項來源為國家總預算所列協款收入2489萬8360元、政府防衛捐撥助1400萬元、政府人民團體補助費項下撥助香港聯戰費104萬1600元、台灣省政府撥助革命實踐研究院分院經費230萬元。