影／埔心衛生所幻化成不老健身房　養身又抗老

彰化縣衛生局於7日上午在埔心鄉衛生所辦理「抗老化肌力秀-社區不老健身房成果發表會」,由彰化縣政府代理機要秘書陳金哲與埔心鄉長張乘瑜等人共同見證下,多位長者抗老化肌力秀中展現出過去10個月來的訓練成果,表達出「相信我,你辦得到!(Trust me, you can do it.)」的訓練成果。



▲彰化縣衛生局在埔心鄉衛生所辦理「抗老化肌力秀-社區不老健身房成果發表會」,長者「秀」肌力來展示的訓練成果。(圖/記者陳雅芳攝,2018.06.07)

彰化縣老年人口比例已超過15%、早已邁入高齡化,尤其是以農業為主的鄉鎮,65歲以上老年族群更因長期務農,從事勞力工作,常疏於保健;陳金哲表示,縣府衛生局除了在各鄉鎮逐漸建構「長照2.0」照護據點外,還在各衛生所成立「不老健身房」,來強化老人健身、達到預防疾病的功能。



埔心鄉長張乘瑜表示,他的母親就是「不老健身房」的常客,所謂「要活就要動」,在埔心「不老健身房」中聘請有專業健身教練、職能治療師,民眾至衛生所經由醫師評估後,進行銀髮族體適能檢測,醫師安排合適的運動處方,並由現場的運動指導員協助高齡長者進行個別化的肌力訓練。



彰化縣衛生局長葉彥伯說,目前彰化縣已有6家衛生所擁有不老健身房,分別是埔心鄉、二水鄉、花壇鄉、社頭鄉、田尾鄉及竹塘鄉,未來這種抗老化肌力訓練模式將持續推展至彰化縣其他衛生所、診所及社區,讓彰化縣長者都能活到老、健康到老、快樂長壽到老,成為幸福的長壽縣。