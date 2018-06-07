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中央社

由田訂單滿載 成功布局台陸韓龍頭客戶

中央社2018/06/07 19:05
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北7日電）光學檢測（AOI）設備廠商由田5月、前5月營收創同期歷史新高，全年在手訂單已滿載，上半年更打入韓系軟板廠，成功布局台、陸、韓三地龍頭客戶。

由田5月營收新台幣3.1億元，月增逾4成，年增6.68%，累計今年前5月營收達9.67億元，年增6.99%，同創同期歷史新高。

由田表示，營收連動於大型客戶裝機時間，近年營收多於第2季開始快速加溫，目前全年在手訂單已滿載，第3、第4季旺季可期。

由田表示，今年度上半年一舉打入韓系軟板廠，取得三星供應鏈韓系軟板廠下一波5G布局擴廠外觀檢測全部訂單，成功布局台、陸、韓三地龍頭客戶。

伴隨快速增長的5G浪潮，由田掌握隨之而來的更新設備機遇，除已取得大陸最大軟板廠擴廠訂單外，也取得台灣最大COF廠封裝大單，為全台主要供貨商。

台灣製造業近年興起產業併購潮，由田表示，已完成國內與兩岸AOI行業第一次上市櫃公司間之公開收購案，與晶彩科合作布局優勢將快速顯現。

由田看好，跨入台日陸韓的「驅動IC封裝」、「3D晶圓檢測」、「Fan Out晶圓檢測」、「OLED製程檢測」等，具備高度成長動力的新領域，達成全面完整產品定位，各領域新品將陸續推出並快速導入客戶裝機作業，成果將於本年度開始逐步發酵。（編輯：鄭雪文）1070607

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