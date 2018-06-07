研究：亞馬遜只是跳板 多數網購最終仍在其他網站下單

據調研機構調查，美國網路購物消費者主要分作兩類，一類是亞馬遜使用者，二類是一般網路購物者，而前者網路購物消費者，幾乎所有東西都會在網路上購買，但在購買之前，習慣先去亞馬遜網站「逛一逛」。.

NPR/Marist 週三 (7 日) 發布一項超過 1050 人的調查，結果發現亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 網站，很可能只是數百萬網路購物者的跳板。

調查發現，約有 44% 購物者會先上亞馬遜網站瀏覽，另有 33% 先以谷歌搜尋想買的東西，而一開始使用其他 app 或網站 (如沃爾瑪) 的網路購物者僅占 10%。