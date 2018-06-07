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研究：亞馬遜只是跳板 多數網購最終仍在其他網站下單

鉅亨網2018/06/07 19:14
鉅亨網 / NOWnews
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據調研機構調查，美國網路購物消費者主要分作兩類，一類是亞馬遜使用者，二類是一般網路購物者，而前者網路購物消費者，幾乎所有東西都會在網路上購買，但在購買之前，習慣先去亞馬遜網站「逛一逛」。.

NPR/Marist 週三 (7 日) 發布一項超過 1050 人的調查，結果發現亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 網站，很可能只是數百萬網路購物者的跳板。

調查發現，約有 44% 購物者會先上亞馬遜網站瀏覽，另有 33% 先以谷歌搜尋想買的東西，而一開始使用其他 app 或網站 (如沃爾瑪) 的網路購物者僅占 10%。

然而，儘管 84% 亞馬遜顧客會上亞馬遜網站看網路服飾，但僅有 20% 回答他們通常在亞馬遜網站上購買物品，而 76% 亞馬遜顧客最終會在其他地方購買物品。

44%網路購物者會選擇先瀏覽亞馬遜上的商品
44% 網路購物者會選擇先瀏覽亞馬遜上的商品

亞馬遜服飾銷售是大事，金融服務集團 Cowen & Co 估計，亞馬遜 2018 年服飾銷售額將達 280 億美元，到 2021 年前成長至 620 億美元。(亞馬遜 2017 年營收總額 1779 億美元)

市場人士分析，若電商網站有能力，可以讓消費者預期到一套服飾穿搭起來的感覺，這很可能會顛覆零售業局面。亞馬遜近日邀請自願者到紐約辦公室以研究身體尺寸，以及身體尺寸在 20 週過程中的變化。

亞馬遜幾乎是所有網路購物產品的主宰，也改變了消費者網購與親自到店購買的方式。這種俗稱「亞馬遜效應」的影響讓實體店面，尤其是百貨公司，疲於再投資自己的事業，好讓消費者有理由上門購物，而不僅是坐在家中上網購物。

目前約有 1 億人願意每年支付 119 美元使用 Amazon Prime 的各項服務，如 2 日到貨免運服務，這些人自然會比一般網購消費者更常在亞馬遜上購物。

該調查其他發現：
  • 40% 亞馬遜購物者會在網站上購買維他命或補給品，而一般網路購物者只有 26% 這麼做。
  • 37% Amazon Prime 用戶每個月至少在網站上購物一次，而每週購物一次者佔 29%。(但一般網購者只有 28% 會每個月至少在亞馬遜網站上購物一次，15% 每週在亞馬遜上購物一次。)
  • 92% 網路購物者稱，他們曾在亞馬遜網站上採購，而 64% 回答他們是 Amazon Prime 用戶。
在亞馬遜網站上購物的頻率（灰色為全美網路購物者、橘色為亞馬遜Prime會員）
在亞馬遜網站上購物的頻率（灰色為全美網路購物者、橘色為亞馬遜 Prime 會員）
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