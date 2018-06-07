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燿華5月營收15.36億元年增近2成 已達去年旺季

鉅亨網2018/06/07 19:09
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PCB 廠燿華電子 (2367-TW) 由於任意層 HDI 高階板產能充足可滿足需求，今年 5 月營收達 15.36 億元，為去年第 3 季旺季水準，月增 3.56%，年增 19.72%，累計前 5 月營收 74.61 億元，年增率 19.06%。

燿華已獲 MSCI 列為小型股指數成分股，同時列入的 PVB 族群包括牧德 (3563-TW)、嘉聯益 (6153-TW)。

燿華第 2 季以來營收持穩，法人估計，第 2 季將延續汽車雷達板、軟硬結合板等高階產品出貨，整季營收可望優於首季 44.41 億元水準。

燿華去年下半年營運逆轉勝，全年稅後純益達 6.74 億元，每股純益 1.24 元，轉虧為盈。董事會日前決議，去年盈餘每股擬配發 0.5 元股利，包含 0.3 元現金股利與 0.2 元股票股利，將提交 6 月 12 日召開的股東會討論。同時，今年股東會將進行董事全面改選。

燿華第 1 季匯兌損失大，除認列高達 9000 萬元的匯損並提列約 2000 萬元遞延所得稅負債，也因匯率影響毛利率下挫到 13.36%，創 3 季以來新低；燿華第 1 季稅後純益 4911 萬元，季減 92.94%，較去年同期虧損 2.36 億元轉虧為盈，單季純益 0.08 元。

燿華去年投資 20 億元資本支出，擴充設備以符合客戶對產品規格要求，主要在改善軟硬結合板設備，下半年逐步發揮效益，今年估可再增加 15-20% 產能，今年資本支出金額估達 10-15 億元。

燿華日 K 線圖

 

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