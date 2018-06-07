維穩再升級 北京市社區大舉招聘維穩信息員

（中央社台北7日電）為進一步伸展維穩觸角，北京市多個社區近來貼出告示，招聘70歲以下的民眾擔任「維穩信息員」，要求是「堅決擁護黨的領導，具有較強的政治敏感性和工作責任心」，熟悉社區「人員成分」。

美國之音（VOA）中文網報導，這些告示提到，招聘「維穩信息員」是根據中共市北京市委、北京市政府的要求而來。

根據北京市民眾提供的照片顯示，官方對「維穩信息員」的要求是「年齡70週歲（足歲）以下，身體健康，熱愛社區建設工作，堅決擁護黨的領導，具有較強的政治敏感性和工作責任心，遵紀守法，熱心公益，熟悉社區內居民人際關係、人員成分」。