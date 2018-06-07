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中央社

維穩再升級 北京市社區大舉招聘維穩信息員

中央社2018/06/07 19:11
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北7日電）為進一步伸展維穩觸角，北京市多個社區近來貼出告示，招聘70歲以下的民眾擔任「維穩信息員」，要求是「堅決擁護黨的領導，具有較強的政治敏感性和工作責任心」，熟悉社區「人員成分」。

美國之音（VOA）中文網報導，這些告示提到，招聘「維穩信息員」是根據中共市北京市委、北京市政府的要求而來。

根據北京市民眾提供的照片顯示，官方對「維穩信息員」的要求是「年齡70週歲（足歲）以下，身體健康，熱愛社區建設工作，堅決擁護黨的領導，具有較強的政治敏感性和工作責任心，遵紀守法，熱心公益，熟悉社區內居民人際關係、人員成分」。

北京市紫竹院街道居民韓女士表示，她所居住的社區也有類似告示。雖然屬於高樓層大樓，且屋齡僅10年，也有聘請專業保全人員，但從3年前開始，每逢中國全國「兩會」、國慶及重大政治會議等敏感時刻，社區各個入口就會有佩戴紅袖章的「志願者」巡邏。

韓女士指出，這些「志願者」大多是中老年人，應是由當地居民委員會組織而來。

中國文革時期，中共官方在基層廣泛設立「小腳偵緝隊」等組織，負責監視身旁所有人的言行，並向官方舉報。然而，近年來北京市陸續成立「朝陽群眾」、「西城大媽」等基層組織，名義上雖是防範犯罪，但也兼具政治維穩功能，與「小腳偵緝隊」異曲同工。（編輯：邱國強/林克倫）1070607

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