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陳吉仲質疑國民黨散播謠言 籲向農民道歉

中央社2018/06/07 19:13
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔、謝佳珍、吳哲豪台北7日電）農委會副主委陳吉仲今天下午公布數張照片，質疑有社群媒體用不正確的照片製造香蕉和鳳梨被棄置的假新聞，並具體指出國民黨的文青工作會、南投縣黨部涉嫌傳播謠言，「要不要跟台灣農民道歉？」

國民黨發言人洪孟楷、南投縣黨部主任委員洪榮章回應表示，網路上的圖片並非國民黨設計，農委會該思考的是如何幫助農民，不是去追究照片的問題。

農委會今天下午召開記者會，陳吉仲提出數張照片，質疑近日社群媒體假新聞猖獗，包含一張卡車載著滿滿鳳梨倒進水裡的照片，但這是中國大陸的事件，卻被移花接木說成是國產鳳梨沒人要，只好倒掉；引發種植國產鳳梨的農民恐慌。

他並出示一張公共電視「我們的島」記者李慧宜在民國96年採訪的舊新聞照片指出，也被拿來製成假新聞，稱高雄旗山美濃有大量香蕉遭到棄置，政府還封鎖新聞；蕉農擔心價格受影響，紛紛傳給農政官員、民意代表，要求查證真假。

他還提出網路上傳遞引用官方行銷香蕉活動的照片，散布農藥殘留量有疑慮訊息。陳吉仲說，上市前農委會的抽驗、上市後衛福部的抽驗結果，殘留都沒過高。

陳吉仲強調，農委會不能只是澄清假消息，還要引用法規進一步因應。

他提出的法規包含「農產品市場交易法」第6條規定，「農產品之交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益。」另外，「農產品市場交易法施行細則」第4條明確定義，「操縱價格」為「不以正當之交易運作，妨害市場供需平衡或合理價格形成。」

他說，只要惡意散布謠言妨害市場合理運作，農委會絕對會依據相關謠言散播情事，依照以上法規處分；若有觸及「社會秩序維護法」第63條相關規定，散布謠言，足以影響公共之安寧者，也會把事證移交給內政部主管的警政單位處理。

他最後還提出照片指出，上面有具名「國民黨的文青工作會」以及國民黨「南投縣黨部」在傳香蕉傾倒訊息，「這是不實謠言的一個傳播者」，農委會正式提問「你們要不要跟台灣農民道歉？要不要跟辛苦耕作的香蕉農道歉？如果不願意道歉，會依相關法規辦理。」

國民黨發言人洪孟楷回應表示，網路上的圖片並非國民黨散布或設計，請農委會不要亂噴口水，且民眾會去轉傳，也是因為看到目前香蕉、鳳梨賤價又銷不出去，血本無歸的困境讓農民心寒。

他說，農委會身為主管機關，責無旁貸，卻不思考如何處理問題，反而責怪民眾造謠。圖片不是今年的，是否就代表現在沒有這些問題；如果現在沒有這些問題，還有民進黨籍議員及參選人在推銷買香蕉、鳳梨，難道也在造假。

國民黨南投縣黨部主任委員洪榮章說，農委會根本搞錯方向，農委會應該想的是如何幫助農民，而不是去追究照片的問題。

洪榮章表示，照片是黨部的工作人員在網路上看到的，他得知照片來源有誤後，會要求工作人員將照片撤下，不過他仍然要強調，農委會的重點應該是要想如何挽救香蕉價格，照片根本不是重點。（編輯：唐聲揚）1070607

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