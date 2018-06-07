管控風險　雙贏彩貳獎每期總獎金上限2千萬　超過採均分

為管控獎金支出風險，台灣彩券公司今（7）日宣布，每周一至周六開獎的「雙贏彩」，將自今（2018）年6月11日第107000043期起，調整貳獎總獎金上限為新台幣2000萬元，貳獎獎金每注仍為10萬元，但如單期中獎注數超過200注，則由當期所有貳獎中獎注數均分2000萬元，其餘獎項維持不變，也是說自6月9日晚上8點5分後所購買的「雙贏彩」彩券即適用此變更。

雙贏彩自今年4月23日上市至今一個多月時間，因顛覆傳統的玩法，受到市場高度關注與民眾喜愛，消費者從選號範圍1至24中任選12個號碼進行投注，若消費者選的12個號碼全部對中當期開獎獎號或全部都沒有對中當期開獎獎號，皆可得到頭獎，頭獎獎金1500萬元，其他獎項貳獎、參獎及肆獎，獎金均採固定制，中獎方式跟頭獎相同，也都有兩種中獎方式，而這次變更僅調整貳獎獎金上限為2000萬元，不影響「雙贏彩」中獎機率、遊戲玩法及中獎方式。