投資客搶和解商機 南韓非軍事區外地價翻倍

（中央社南韓汶山7日綜合外電報導）隨著南北韓關係暖化，美國和北韓領導人也即將會面，令人期待誕生持久的和平協議，一些投資客已大膽搶購南韓靠近非軍事區的土地，使這片埋藏大量地雷的蠻荒地區地價翻倍。

「華爾街日報」報導，房仲業者表示，投資客看中坡州（Paju）附近一塊塊小片農地。坡州位在戒備森嚴的南北韓非軍事區 （DMZ）南方界限之外5至20公里的平民管制區（CCZ）內。

南韓這側的平民管制區是片面積528平方英里（約13萬6800公頃）的條狀區域，由瞭望台、坦克障礙物和有刺鐵絲網圍起，區內人口稀疏，且保全格外嚴格，出入都由南韓軍方控制。