地方萬花筒》影／「午」貼心　讓老人安心吃粽過好節

▲彰化醫院推出「五彩活力粽」，院長謝文淮陪同護理之家的阿公、阿嬤一起包「五彩活力粽」，老人家說，這可是好消化的活力粽喔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

端午節將到，為了讓老年長輩和慢性病患者，可吃到美味粽子又不會影響健康，衛福部彰化醫院7日特別推出「五彩活力粽」，以白米加紅藜麥取代傳統糯米，並以五色蔬菜和肉品當內餡，做出少油、少鹽多纖維的養生粽。

衛福部彰化醫院推出「五彩活力粽」，以白米及紅藜麥取代傳統的全糯米包覆，並以白、黑、紅、黃、綠等5種顏色的蔬肉當內餡，做出少油、少鹽、多纖維的粽子，上午，院長謝文淮陪同護理之家的阿公、阿嬤一起包「五彩活力粽」，老人家包粽憶往昔，還不忘說「這可是好消化的活力粽喔！」



▲彰化醫院推出「五彩活力粽」，院長謝文淮陪同護理之家的阿公、阿嬤一起包「五彩活力粽」，老人家說，這可是好消化的活力粽喔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

阿公、阿嬤們在護理人員及志工的協助下動手包粽子，現場笑聲不斷。90歲的蕭姓阿嬤說，10多年沒包粽子了，有點忘記，但很快就想起來了。85歲的吳姓阿公一直笑著說，他喜歡吃毛豆，他要多包一點。



▲彰化醫院推出「五彩活力粽」，院長謝文淮陪同護理之家的阿公、阿嬤一起包「五彩活力粽」，老人家說，這可是好消化的活力粽喔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

謝文淮也下場體驗，他表示，營養室推出好消化的粽子新口味，以白米、紅藜麥約1比1的比例取代糯米包覆，沒有用到不好消化的糯米，內餡以五彩配色，包括白色的豆干及全瘦絞肉、黑色的香菇、紅色的胡蘿蔔、黃色的玉米筍、綠色的毛豆仁，打造出少油、少鹽、多纖維的粽子，希望讓長輩們吃得更健康，而且讓長輩來包粽子，讓他們回味過去的美好生活經驗，增添生活樂趣。



▲彰化醫院推出「五彩活力粽」，院長謝文淮陪同護理之家的阿公、阿嬤一起包「五彩活力粽」，老人家說，這可是好消化的活力粽喔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

彰化醫院營養師周柏穎表示，市面上的肉粽重視口感，鹽份、熱量、油量都太高，每顆熱量可能就高達600大卡，加上糯米不好消化，對腸胃是沉重的負擔，他們改以白米及紅藜麥當包覆物，除了白米比糯米好消化之外，熱門的健康食物紅藜麥具抗氧化性及高纖維的特點，也有助消化。



▲彰化醫院推出「五彩活力粽」，院長謝文淮陪同護理之家的阿公、阿嬤一起包「五彩活力粽」，老人家說，這可是好消化的活力粽喔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

周柏穎指出，為了讓老年人易於嚼食，「五彩活力粽」的內餡以全瘦的絞肉取代一般的五花肉塊，減少油脂，植物性蛋白質豆干取代蛋黃，減少熱量，並以油脂較少的毛豆仁取代花生，再加上香菇、胡蘿蔔、玉米筍，豐富視覺及內餡，加強纖維量，內餡加少量的鹽，再以少量的油炒過，每個粽子熱量只有350至400大卡左右，比起市面上一個動輒600大卡以上的粽子，低了許多，也健康許多。



▲彰化醫院推出「五彩活力粽」，院長謝文淮陪同護理之家的阿公、阿嬤一起包「五彩活力粽」，老人家說，這可是好消化的活力粽喔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

周柏穎強調，老人家吃粽子要細嚼慢嚥，三高族群及腸胃不好的人最好淺嚐即止，即使是一般人，也要少吃，最好一天吃一個就好，並搭配燙青菜當成正餐，不要當成點心。