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晶電5月營收今年次高 Q3動能加溫

鉅亨網2018/06/07 19:29
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LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 今 (7) 日公布 5 月合併營收 18.14 億元，受到照明與背光下游客戶庫存高，需求持續疲弱，營收雖月增 8.94%，但年減 18.07%，為今年次高；晶電預期，雖然第 2 季市況不佳，但四元紅光 LED 營收占比增加，毛利率可望提升，第 2 季可達損平，第 3 季在電視背光需求加上 Mini Led 出貨帶動下，營運可望更好。

晶電前 5 月累計營收 86.27 億元，年減 14.89%；第 2 季由於照明與電視背光下游客戶庫存高，需求持續疲弱，而四元紅光 LED 需求則持穩，且預期動能將持續至第 3 季，晶電指出，雖然第 2 季市況不佳，但四元紅光營收占比將較第 1 季的 35% 提高至 40%，可望提升毛利率表現，第 2 季應可達損平，預期電視背光需求將於第 3 季回溫，加上小量出貨 MIni LED 的營收貢獻，營運將優於第 2 季。

外資指出，晶電今年下半年將出貨 Mini LED 產品給華為，預計將占下半年營收 3% 至 5%，目前晶電也與其他手機客戶及遊戲、車用與電視應用的面板業者合作，明年將有更多利潤較高的營收貢獻，預估營收占比達 7%。

晶電第 1 季合併營收 51.48 億元，受到市場需求疲弱加上淡季影響，營收較上季與去年同期衰退逾 1 成，毛利率與營益率分別寫下近 6 季與近 7 季低點，但稅後純益達 4 億元，較上季成長，並較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.37 元。

晶電日 K 線圖

 

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