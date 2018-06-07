晶電5月營收今年次高 Q3動能加溫

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 今 (7) 日公布 5 月合併營收 18.14 億元，受到照明與背光下游客戶庫存高，需求持續疲弱，營收雖月增 8.94%，但年減 18.07%，為今年次高；晶電預期，雖然第 2 季市況不佳，但四元紅光 LED 營收占比增加，毛利率可望提升，第 2 季可達損平，第 3 季在電視背光需求加上 Mini Led 出貨帶動下，營運可望更好。

晶電前 5 月累計營收 86.27 億元，年減 14.89%；第 2 季由於照明與電視背光下游客戶庫存高，需求持續疲弱，而四元紅光 LED 需求則持穩，且預期動能將持續至第 3 季，晶電指出，雖然第 2 季市況不佳，但四元紅光營收占比將較第 1 季的 35% 提高至 40%，可望提升毛利率表現，第 2 季應可達損平，預期電視背光需求將於第 3 季回溫，加上小量出貨 MIni LED 的營收貢獻，營運將優於第 2 季。