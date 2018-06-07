三大Pay助攻 行動支付交易暴增6倍

金融監督管理委員會表示，國內行動支付多元發展，支付工具包含行動信用卡、行動金融卡、QR Code、手機電子票證、電子支付機構O2O交易、行動收單（mPOS）等，截至2018年4月底，總交易金額已達281.3億元，較去年同期的40.1億元成長601%。

（中央社記者蔡怡杼台北7日電）金管會最新公布行動支付交易金額，在Apple Pay國際三大支付刷出新台幣175.6億元的助益下，截至今年4月底，行動支付總金額達281.3億元，較去年同期成長601%。

Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay國際三大Pay，由Apple Pay打頭陣於去年3月29日率先登台，之後Samsung Pay、Google Pay分別於5、6月開通台灣的行動支付服務。

若加計TSM行動信用卡、HCE行動信用卡以及代碼化行動信用卡後，整體行動信用卡交易金額來到179億元，亦明顯高出去年同期的10億元，同時，也凸顯目前三大類行動信用卡以代碼化行動信用卡的發展最好。

至於由財金公司、台灣Pay所主導的行動金融卡，截至今年4月底，已有36家業者開辦，刷卡金額為17億元，亦較去年同期的2億元呈現倍數增長。（編輯：林孟汝）1070607