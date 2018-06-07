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台灣吉里巴斯簽署漁業備忘錄 互惠共利

中央社2018/06/07 19:28
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北7日電）農委會今天下午與吉里巴斯共和國簽署漁業合作瞭解備忘錄，確保台灣漁業在當地穩定經營，並宣示雙方攜手合作打擊非法、未報告及不受規範（IUU）漁業，以守護世界海洋的決心。

農委會漁業署副署長林國平指出，今天的簽署儀式，由農委會主委林聰賢與吉里巴斯漁業暨海洋資源發展部長納卡拉（Tetabo Nakara）代表簽署，吉里巴斯漁業暨海洋資源發展部次長伊亭（Agnes Yeeting）、外交部公使回部辦事李宗芬及相關漁業產業界領袖出席觀禮。

林國平說，吉里巴斯是太平洋島國，與台灣有長期友好邦誼，當地水域有豐富的鮪魚資源，是台灣鰹鮪圍網及鮪延繩釣漁船的重要漁場，有多年漁業合作關係。

漁業署統計，台灣鰹鮪圍網年產量約16萬至22萬公噸，年產值約新台幣70億元，漁場大多在包含吉里巴斯在內的7個太平洋諾魯協議國（PNA）島國的專屬經濟海域內。

林國平強調，為了強化雙邊的漁業合作，漁業署從104年起與吉里巴斯接洽，並持續透過駐吉里巴斯大使館積極溝通與洽談，秉持平等及互惠原則，最終得以達成共識，並於今天完成簽署。

他補充，簽署備忘錄不但可以確保台灣漁船業者在吉里巴斯穩定經營，也可以強化雙邊合作關係，包含海洋漁業投資、漁獲運銷、聯合漁業養護管理及打擊IUU漁業相關資訊交換。

漁業署統計，鑒於IUU漁業每年造成全球100億至230億美元的損失，國際社會正通力合作防止並打擊IUU漁業；太平洋是台灣漁船最主要的漁場，從104年起，已陸續和馬紹爾群島、索羅門群島、諾魯、吐瓦魯及巴布亞新幾內亞等國簽署漁業合作協議或瞭解備忘錄，透過跨國合作，共同維護漁業永續發展。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070607

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