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菸灰菸蒂不落地，嘉義更美麗

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/07 20:52
▲嘉義副縣長吳芳銘帶領鄉長、縣議員一起為「菸灰菸蒂不落地」誓師。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.06.07）
▲嘉義副縣長吳芳銘帶領鄉長、縣議員一起為「菸灰菸蒂不落地」誓師。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.06.07）

所謂「勿以惡小而為之」，煙蒂煙灰雖然可能小到讓我們很容易忽略其存在，但却可能形成致命與傷害。嘉義縣政府終於能夠優於其他地區的重視，而倡導「菸灰菸蒂不落地，嘉義更美麗！」

參與宣導人員在吳芳銘的帶領下，鄉長何嘉恒、縣議員黃芳蘭、林秀琴、林于玲等人，一起與來自各鄉鎮市公所的150位清潔隊及環保志（義）工、團體，一起在民雄鄉公所前廣場，舉辦「菸灰菸蒂不落地」的誓師大會，手舉宣導海報、看板向週邊攤商及民眾發出宣導，將亂丟菸蒂可能造成的環境危害，透過行動劇的表演，籲請大家一起來當千里眼(大目仔)，勸導改善棄置菸蒂的問題。

縣政府表示，依衛生福利部資料統計，我國抽菸人口約327萬，每年消費香菸17.1億包，菸蒂產生量高達342億個，累積棄置在戶外不易清除死角的菸蒂，一年至少100億以上，不僅破壞環境整潔，還可能阻塞下水道，造成環境重大危害。

吳芳銘指出，如果將菸頭丟入水溝，污染水源，危害生物，最後再回歸食物鏈後，將對人體造成難以想像的危害程度，民眾隨意丟棄菸蒂，將依「廢棄物處理法」罰款1,200至,6000元，未來將採取「源頭宣導」及「末端清除」雙管齊下進行，除電台每天播放錄音宣導，收視人口最多的晚間八點播放電視跑馬燈，並透過「菸灰菸蒂不落地宣傳推廣計畫」，結合社區及環保志工力量，深入基層村里社區宣導。

 

關鍵字嘉義更美麗吳芳銘菸灰菸頭
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