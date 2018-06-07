所謂「勿以惡小而為之」，煙蒂煙灰雖然可能小到讓我們很容易忽略其存在，但却可能形成致命與傷害。嘉義縣政府終於能夠優於其他地區的重視，而倡導「菸灰菸蒂不落地，嘉義更美麗！」

參與宣導人員在吳芳銘的帶領下，鄉長何嘉恒、縣議員黃芳蘭、林秀琴、林于玲等人，一起與來自各鄉鎮市公所的150位清潔隊及環保志（義）工、團體，一起在民雄鄉公所前廣場，舉辦「菸灰菸蒂不落地」的誓師大會，手舉宣導海報、看板向週邊攤商及民眾發出宣導，將亂丟菸蒂可能造成的環境危害，透過行動劇的表演，籲請大家一起來當千里眼(大目仔)，勸導改善棄置菸蒂的問題。