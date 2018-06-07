影／彰化縣萬安41號防空演練　街道空蕩景象

這一次是「真」的，中部7縣市萬安41號演習7日下午1點30分在警報聲中展開，連手機的緊急警報系統也發出「預警」，其中彰化縣各鄉鎮市街道全面實施人、車管制及引導避難，平日車水馬龍的街道，出現難得一見的空蕩蕩景象，彰化市區警方全面淨空，出現難得一見的空蕩蕩景象，下午2點警報解除，原本靜寂無聲的街道，又恢復平日車水馬龍的景象。

彰化縣軍民聯合防空（萬安41號）全民防空演練於7日下午13時30分至14時實施，為期30分鐘，彰化縣長魏明谷、副統裁官國防部後備指揮部參謀長丁大成少將等人出席視察演練全程，同時慰勉工作人員的辛勞。



▲縣長魏明谷視察中華電信模擬準備戰備沙包（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

魏明谷表示，為了宣導這次演練動員許多人力、物力，讓人民知道有這次演練，這次舉行萬安41號防空演練，演練最主要是模擬國家遭受恐怖攻擊、敵軍飛機空襲及其他天然重大災害的應變，除了知道如何防範之外，藉由演練能瞭解平時的訓練與戰備，更加瞭解民眾配合的程度，並依實際演練瞭解需要改進的地方。



▲縣長魏明谷視察學生避難演練。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

副統裁官國防部後備指揮部參謀長丁大成少將表示，從警報發放到整個路邊人車管制，這是他參與過這麼多個地方萬安演習中最感動的一次，所有縣民都非常守法、守規定，路上幾乎都看不到有好奇的民眾。



▲萬安41號防空演練-彰安國中戰備資源。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

魏明谷由彰化縣警局長林順家、國防部彰化後備指揮部指揮官丁大成少將等單位人員陪同，先後赴彰安國中、彰化銀行及中華電信等地視察，其中彰安國中全校師生都立即疏散到地下室避難，魏明谷視察時也予以肯定。



▲中部萬安演習展開，連手機的緊急警報系統也發出「預警」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

副統裁官國防部後備指揮部參謀長丁大成少將指出，今年和往年不一樣的地方是遵照總統指示，配合萬安演習運用原來災防預警系統發布空中威脅告知系統，即透過手機預告，而這些措施在在都是在確保國人在遇到敵人不管是飛彈或飛機突襲狀況下，能夠在最快時間讓人民知道發生什麼狀況，能夠迅速有效地按照平日所宣導的方式實施避難保護自己，維護自己的安全。



▲萬安41號全民防空演練警報響起後，彰化市區警方全面淨空，出現難得一見的空蕩蕩景象。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

魏明谷強調，「寧可千日不用，不可一日不備」是演習的主要原則，不管是防情傳遞、交通管制及疏散避難作為，都要環環相扣、井然有序，平時的防範與不斷的演練，是在災難發生時減少生命與財產損失的最佳良策。