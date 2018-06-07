中央社海外特派員決選 發佈7人錄取名單

由中央通訊社主辦、中華電信、金門時報、昇恆昌、兆豐銀行、吳舜文新聞獎和裕隆集團贊助的「我是海外特派員」中央社校園徵選活動，今天下午於總社進行最後決選，15名進入決選者紛紛使出渾身解數，原錄取6人，因有2人同分，最後錄取7名。他們將有機會赴海外實習，名單已公布於臉書粉絲官網。

（中央社記者魏紜鈴台北7日電）中央社「我是海外特派員」校園徵選活動今天進行決選，由15人決選名單中錄取7人，將進入中央社實習並爭取最後階段的3名海外實習名額。

入選者接獲通知均難掩興奮，並馬上與家人分享好消息。「評審委員都沒有笑容，細胞死了好多，我一走出來都在發抖」，戴美齡接到獲選通知「現在好開心！」方子齊說，要第一時間告訴媽媽，「今天看到評委的陣容很多是新聞線上的前輩，我也是肅然起敬，真正上了一課。」

得知獲選同樣難掩興奮的吳昇鴻，也在第一時間和媽媽分享好消息。他說，決選面試過程越到後面越緊張，「評審委員用英文問我的問題，我覺得我沒有回答的很好，回家路上也一直在想，該怎麼回答才會更好，但當下我確實已用盡全力了。」

原本覺得今天表現沒有很好的李宛諭，接到獲選通知時，簡直不敢置信甚至哭了，聲音顫抖說，「我好感動，我一接到電話時就哭了，好感動。」

蔡芃敏接到通知，幾次確認「就是前6名的意思嗎？」說自己平常不是會尖叫的女生，但現在內心非常澎湃；侯文婷則驚訝表示，「晚上應該會睡不著覺了。」

15名決選者由北、中、南區進行的三場培訓營數百名參與學員中選出，7名入選最後階段者將進入中央社實習一個月，爭取三個派往印尼雅加達、馬來西亞吉隆坡和美國華盛頓特區實習的機會。（編輯：吳協昌）1070607