「麻辣鮮師」消失17年　重返校園竟是為了「她」

7、8年級生的共同回憶《麻辣鮮師》，睽違17年重返大銀幕，翻拍成電影《王牌教師麻辣出擊》，謝祖武再度飾演熱血教師許磊「磊哥」，而消失17年的他，重回校園的主因，竟是為了「她」！

電影以磊哥對童老師「童雅容」的愛為出發點展開。當年磊哥在校園中拯救無數問題學生回到正軌，還認識此生摯愛童老師，但就在童老師出國深造後，磊哥對人生從此絕望離開校園，甚至選擇離群索居。為了再次找回「麻辣鮮師」童老師，校方費盡心思，而磊哥為了能再見到童老師，也同意回校園教書，只是歷經千辛萬苦，以為終於能見到「童雅容」之時，竟讓磊哥感到晴天霹靂。