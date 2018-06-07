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即時跑馬燈端午節連續假期旅客疏運計畫麻辣鮮師消失17年　為她重返校園8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

「麻辣鮮師」消失17年　重返校園竟是為了「她」

記者翁新涵╱台北報導2018/06/07 20:35
▲謝祖武（右）和林美秀在片中充滿粉紅泡泡。（圖／奧瑪優勢，2018.06.07）
▲謝祖武（右）和林美秀在片中充滿粉紅泡泡。（圖／奧瑪優勢，2018.06.07）

7、8年級生的共同回憶《麻辣鮮師》，睽違17年重返大銀幕，翻拍成電影《王牌教師麻辣出擊》，謝祖武再度飾演熱血教師許磊「磊哥」，而消失17年的他，重回校園的主因，竟是為了「她」！

電影以磊哥對童老師「童雅容」的愛為出發點展開。當年磊哥在校園中拯救無數問題學生回到正軌，還認識此生摯愛童老師，但就在童老師出國深造後，磊哥對人生從此絕望離開校園，甚至選擇離群索居。為了再次找回「麻辣鮮師」童老師，校方費盡心思，而磊哥為了能再見到童老師，也同意回校園教書，只是歷經千辛萬苦，以為終於能見到「童雅容」之時，竟讓磊哥感到晴天霹靂。

原來找錯人了啦，昔日溫柔婉約、楚楚動人的「童」老師，竟變成「佟」老師，連「體型」都大了一個Size，由林美秀主演的「佟」雅容，不僅外型上和「童」雅容大相逕庭，就連個性也南轅北轍，兩人雖然一樣愛學生，但「佟」老師個性豪邁、嚴肅、謹慎，常常拿著擴音器對著學生大喊：「還不去練球！」就連「磊哥」都不禁說：「你這個雅容跟那個雅容，除了都是女的以外，沒有一樣是相同的！」

雖然少了原本「童」老師的溫柔體貼，但「佟」老師仍是「磊哥」在學校的精神支柱與夥伴，二人也培養出濃郁的曖昧氣氛，一場離別戲碼，感受到兩人早已培養出深厚的革命情感，甚至還有背後擁抱的浪漫情節，讓謝祖武和林美秀間充滿粉紅泡泡。

關鍵字王牌教師麻辣出擊謝祖武林美秀
男星靠一包水餃過活　如今登男主角

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