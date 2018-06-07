結合里鄰力量　社區揪團購買木瓜助農民

林智鴻表示，當農民面對產量過剩，政府正積極以多元行銷等方式回穩物價，在野黨竟以此作為政治鬥爭題材，讓問題失焦，甚至還拿十年前「旗山倒香蕉」舊照移花接木栽贓政府、傷害農民，令人深感遺憾。與其隨口水戰起舞，林智鴻認為，不如結合里鄰社區力量「揪」團購，團結致志打通銷售管道，並以合理價格支持在地農民，用新台幣集體讓木瓜下架。

今年水果盛產，卻因產銷失衡、價格崩跌，除香蕉、鳳梨外，就連木瓜都出現每公斤10元的「銅板價」，令農民苦不堪言。高市議員參選人林智鴻今（7）日特別與鳳山區赤山在地鄰里長一起「揪」團購，希望藉此推廣產地自銷木瓜，協助基層農民度過難關。

而發起此次團購的靈魂人物，就是鳳山區文山里現任里長蘇天祺，以及志工隊隊長、文山里長參選人黃惠玲兩人。他們平時對於社區弱勢與長者關懷不遺餘力，成功凝聚里內互助互愛精神，此刻看到農民困境，同理心油然而生，特別借助林智鴻過往在市府新聞局行銷城市的經驗，邀請他在赤山地區共同發起此項團購，讓社區民眾有機會共襄盛舉。



▲林智鴻（左二）表示，此次團購的靈魂人物，就是鳳山區文山里現任里長蘇天祺（左三）及文山里長參選人黃惠玲（左一）兩人。（圖／林智鴻競選辦公室提供 , 2018.06.07）

林智鴻說，鳳山雖並非以農業為主之行政區，但卻也是南部農產運銷的重要樞紐之一，也有許多市民都是農村子弟出身來到鳳山打拚，林智鴻表示未來進入議會也會促請有關單位正視有關產銷問題，他與蘇天祺、黃惠玲都盼望以此次團購拋磚引玉，讓各界重視農民辛勞，愛用台灣農產品，聚焦民生經濟問題解決方案。