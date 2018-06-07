精誠總座：未來10年AI將出現最多獨角獸

（中央社記者潘姿羽台北7日電）數位化是全球產業轉型的共同趨勢，其中物聯網、人工智慧都是炙手可熱的話題，精誠資訊總經理林隆奮看好人工智慧的發展，更直指，未來10年出現最多獨角獸的領域肯定是AI。

天下雜誌今天舉辦「2018台灣永續峰會：引領數位轉型」論壇，除了邀請德國聯邦經濟及能源部官員海斯（Markus Hess）分享德國數位化經驗，也找來中央與地方官員、產業界暢談對數位化的想法。

國發會副主委邱俊榮表示，觀察1995年與2017年美國市值前10大的企業，1995年數位公司市值占前10大企業的比重只有8%，但2017年衝至65%，而且市值前5大的企業如蘋果（Apple）、谷歌（Google）和臉書（Facebook）等，都以數位發展為主，可見數位經濟的崛起已是現在進行式。