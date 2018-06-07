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國軍桃園總醫院大量傷患處置演練　展現緊急醫療能量

軍聞社2018/06/07 18:32
▲ 國軍桃園總醫院與陸軍第三作戰區7日實施「大量傷患」醫療救護演練。（軍聞社記者陳映竹攝）
▲ 國軍桃園總醫院與陸軍第三作戰區7日實施「大量傷患」醫療救護演練。（軍聞社記者陳映竹攝）
陸軍第三作戰區指揮官徐衍樸中將7日視導國軍桃園總醫院「大量傷患」醫療救護演練，並對演練過程的擬真程度及參演人員表現的專業度，表達肯定之意。（軍聞社記者陳映竹攝）國軍桃園總醫院7日執行「大量傷患」醫療救護演練，充分展現專業且高效率的緊急醫療應變處置。（軍聞社記者陳映竹攝）國軍桃園總醫院7日模擬戰場景況，執行「大量傷患」醫療救護演練，醫護人員各司其職，針對戰傷官兵實施緊急救護，過程逼真、緊湊。（軍聞社記者陳映竹攝）

（軍聞社記者陳映竹桃園7日電）由陸軍第三作戰區及國軍桃園總醫院配合漢光34號實兵操演，進行「大量傷患」醫療救護演練，過程逼真、緊湊，充分展現國軍高效率的緊急醫療應處能量。

　演練下午由陸軍第三作戰區指揮官徐衍樸中將主持，當作戰區發布大量傷患想定狀況後，隨即透過第三地區支援指揮部的車機載具，將陸軍特戰指揮部官兵所扮演的大量傷患統一醫療後送至國軍桃園總醫院實施救護，國軍桃園總醫院於接獲通報後，由院長林致穎上校下達啟動大量傷患應變機制，並立即編組全院醫療同仁實施傷患救治，依準則開設「救護指揮中心」，成立「檢傷分類區」、「財物交換區」、「立即治療區」、「簡易治療區」、「延遲治療區」、「期待治療區」、「傷患登錄區」及「戰備病房區」等；同一時間，國防部北區心衛中心也派駐心輔官與國軍桃園總醫院精神科專科醫師、社工師共同編組，成立「心理輔導區」，運用心律變異分析紀錄儀(HRV)，針對遭受戰場高壓情境衝擊的壓力症候群官兵進行心理輔導，期能迅速恢復戰力後投入再戰，避免因戰場壓力影響部隊戰場士氣。

　在操演實況中，國軍桃園總醫院充分展現平日的精實訓練，在全體醫療人員的緊急動員下，快速完成所有傷患救治與收療作業，有效驗證面對大量傷患應變指揮機制及衛勤作業能量，提升戰傷人員的存活率，並彰顯國軍醫院的緊急救護能量，能有效支援國軍作戰任務遂行。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
清泉崗反空（機）降作戰/系列六大量傷患醫療救護演練/系列一

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