今日暖新聞》影／把愛找回來－包菇粽　疼孤老

埔心鄉有許多獨居長輩正渴望有人陪著就醫、送餐等，長輩的心聲華山基金會聽到了，華山基金會的義工正積極為埔心鄉愛心天使站「復」站奔走，華山基金會7日在魔菇部落休閒農場舉辦「把愛找回來－包菇粽，疼孤老」活動，藝人陳子強、鍾天及林奕妘等人擔任「復站公益大使」，為愛心天使站「復」站加溫，希望能早日讓愛心天使站完成「復」站。

2年前，埔心鄉一名黃姓男子缺錢花用，竟找上華山基金會埔心天使站要錢，站方不理會，他竟揚言要去「聊一聊」，不但猛踢公務車、摔功德桶，連警察來都不怕。埔心天使站擔心黃男傷害到來站的阿公、阿嬤，暫時拉下鐵門關站。



▲華山基金會舉辦「把愛找回來－包菇粽，疼孤老」活動，希望能早日讓愛心天使站完成「復」站。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

這一段期間，關懷居老人的工作分別由鄰近鄉鎮天使站「兼」辦，事隔二年，地方希望復站的聲浪高漲，華山基金會也積極展開復站的籌備工作。



▲華山基金會舉辦「把愛找回來－包菇粽，疼孤老」活動，希望能早日讓愛心天使站完成「復」站。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

華山基金會7日在魔菇部落休閒農場舉辦「把愛找回來－包菇粽，疼孤老」活動，特別邀請藝人陳子強、鍾天及林奕妘擔任「復站公益大使」，埔心鄉長張乘瑜、魔菇部落總經理方世文、埔心國小校長黃宏田等人更為復站籌備發聲，「把愛找回來－包菇粽，疼孤老」活動由埔心國小陶笛隊及舞蹈表演熱鬧開場，農場更精心準備全台獨有「杏香菇」，讓現場貴賓及公益大使陳子強與長輩們一起包粽同樂，提前歡慶端午佳節。



▲華山基金會舉辦「把愛找回來－包菇粽，疼孤老」活動，希望能早日讓愛心天使站完成「復」站。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

復站籌備活動「把愛找回來」敲愛心鑼，有立委王惠美、縣議員李清木、歐陽蓁珠、溪湖分局、台灣優格、藝人陳子強、小魚兒等踴躍響應，希望一起為埔心復站盡一份心力。



▲華山基金會舉辦「把愛找回來－包菇粽，疼孤老」活動，希望能早日讓愛心天使站完成「復」站。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

埔心鄉社區理事長許增鏞表示，華山服務埔心鄉三失長輩，今年已邁向第九年，105年因故撤站後，服務並未因此中斷，仍對在地長輩照顧有加，深受其感動，號召在地鄉親一起幫助埔心站復站，只要「每日40元、助一老」，讓孤老們擁有第二個家！



▲華山基金會舉辦「把愛找回來－包菇粽，疼孤老」活動，希望能早日讓愛心天使站完成「復」站。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

高齡77歲獨居的龍阿公，重聽相當嚴重，不喜歡與人接觸，平常只能關在家「看」電視，鮮少外出，華山自102年服務以來，就常常邀請阿公來參加活動，慢慢的，阿公開始喜歡跟站長和義工們一起出門，他總是說，「真多謝有華山ㄟ陪伴…讓我交到很多「老朋友」。