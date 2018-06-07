今日暖新聞》影／彰化榮服處聯手包粽贈弱勢嘉惠榮民榮眷

端午節前夕，為了讓弱勢長者也能享受到節慶氣氛，真善美聯誼會總不忘匯集十方愛心，有錢出錢、有力出力，共同關懷轄內弱勢家庭及榮民、榮眷，「粽香情濃迎端午為愛公益活動」7日在員林市波曼尼亞時尚內衣公司展開，由真善美聯誼會聯手包製近千顆愛心粽送給獨居老人、低收入戶及弱勢家庭，讓他們感染端午節的氛圍。

因應端節將屆，彰化縣真善美聯誼會辦理「粽香情濃迎端午為愛公益活動」，7日早上7點多就由聯誼會會長康孟珍、榮服處服務組長林炳宏等帶著志工們從準備材料、洗粽葉、包粽子、放滾水煮粽等，大家分工合作，忙得不亦樂乎。



▲志工們從準備材料、洗粽葉、包粽子，熱騰騰的粽子送給送給獨居老人及弱勢榮民、榮眷，讓他們感受社會愛心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

雖然天氣相當炎熱，但大夥們還是齊心齊力、邊做邊「開槓」，逐一把工作完成，期間華山基金會員林站站長施宜蓁、華德堡服裝公司總經理陳進興及榮服處處長嚴俊峰也至現場表達謝意。



▲志工們從準備材料、洗粽葉、包粽子，熱騰騰的粽子送給送給獨居老人及弱勢榮民、榮眷，讓他們感受社會愛心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

志工忙著將包好的粽子放進鍋子裡水煮熟，並在中午前將近千顆粽子全數完成烹飪及分裝，大夥們休息一下之後就開始發送給附近弱勢家庭、獨居長輩外及榮民榮眷，其中受贈的101歲榮民李福堂表示相當感謝真善美聯誼會、華山基金會及榮服處的愛心，讓他確實感受到社會的溫暖。



▲真善美聯誼會、彰化縣榮民服務處辦理「粽香情濃迎端午為愛公益活動」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

康孟珍表示，臺灣社會仍然存在不少弱勢團體需要我們去關懷與照顧，期待透過這次的捐贈，可以拋磚引玉，施比受有福，讓社會更多愛心企業及善心人士能一起關心弱勢族群。



▲真善美聯誼會、彰化縣榮民服務處辦理「粽香情濃迎端午為愛公益活動」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

嚴俊峰表示，照顧弱勢榮民榮眷本來就是輔導會的職責，但由於人手及資源不足，要做到盡善盡美畢竟不太可能，本次透過也具有榮民身分的芳拓生物科技有限公司執行長侯俊夫及華德堡服裝公司總經理陳進興的協助，串連起當地社會資源，造福弱勢退役袍澤，未來也將持續運用各項資源平台，盡力讓弱勢榮民榮眷均能生活無虞。



▲志工們從準備材料、洗粽葉、包粽子，熱騰騰的粽子送給送給獨居老人及弱勢榮民、榮眷，讓他們感受社會愛心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

施宜蓁表示，基金會秉持「在地老化」理念，深入彰化地區各個鄉鎮市，照顧好弱勢三失 (失能、失智、失依)長輩。因應端午佳節來臨，為了讓他們感受社會愛心，期盼社會大眾一起啟動善念，粽情粽意，用愛溫暖三失長者心。