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負面選戰已開打？侯友宜：這就是台灣選舉的文化

記者陳志仁／新北報導2018/06/07 20:58
▲媒體詢問侯友宜是「高家班」還是「朱家軍」？侯友宜重申，他是侯友宜，他以前當警察時很認真做事，他就是叫做侯友宜！（圖／侯友宜辦公室提供）
▲媒體詢問侯友宜是「高家班」還是「朱家軍」？侯友宜重申，他是侯友宜，他以前當警察時很認真做事，他就是叫做侯友宜！（圖／侯友宜辦公室提供）

周刊報導國民黨新北市長參選人侯友宜擔任台北市刑大除暴組長的任內，協助處理新北市長朱立倫的岳父－前台灣省議會議長高育仁的小三案，從此官運便扶搖直上；侯友宜今（7）日受訪時嘆了口氣說，唉！這就是台灣選舉的文化。

侯友宜表示，30年前他只不過是一名小組長，那認得誰叫「高育仁」，他認都不認得；所以又把26年前時任台灣省議會議長高育仁的選舉舊事重炒，且對他含沙射影、移花接木，唉！這就是台灣選舉的文化。

民進黨台北市議員王威中指侯友宜高價出租文化大學的「大群館」宿舍，甚至拿了教育部的補助；侯友宜回應，這已經是5、6年前新北市議會、台北市議會都的舊聞重炒，他都已經對外清楚的交代過，也有信託、繳稅，且宿舍已經租給文化大學，相關的問題由文化大學說明會比較適合。

媒體也詢問這些爆料子虛烏有，是否覺得負面選戰已開打？侯友宜認為，台灣很多人不願意出來選舉，就是因為有事情根本是抹黑造謠、無中生有，讓很多人不願意投入政治，也因為如此，「選舉還是好好談政見比較好」。

張錫銘女兒日前在臉書不公開的社團「爆料公社」，貼文指稱父親是一名英雄，而且當年在大寮槍戰的現場沒有要傷害警察；侯友宜指出，整個逮捕的過程或是偵辦的司法上，一切都可以公開透明的接受檢驗，司法也對張錫銘做了審判，「我們就尊重司法。」

媒體追問警察出身的侯友宜，因為辦過很多的案子，會不會擔心未來還是有類似的爆料情事發生？侯友宜強調，他這輩子逮捕很多的重大要犯、辦過無數刑案，一輩子問心無愧、坦蕩蕩，他從來不擔心這些問題！

關鍵字侯友宜高育仁朱立倫台北市議員王威中張錫銘文化大學
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