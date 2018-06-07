負面選戰已開打？侯友宜：這就是台灣選舉的文化

周刊報導國民黨新北市長參選人侯友宜擔任台北市刑大除暴組長的任內，協助處理新北市長朱立倫的岳父－前台灣省議會議長高育仁的小三案，從此官運便扶搖直上；侯友宜今（7）日受訪時嘆了口氣說，唉！這就是台灣選舉的文化。

侯友宜表示，30年前他只不過是一名小組長，那認得誰叫「高育仁」，他認都不認得；所以又把26年前時任台灣省議會議長高育仁的選舉舊事重炒，且對他含沙射影、移花接木，唉！這就是台灣選舉的文化。

民進黨台北市議員王威中指侯友宜高價出租文化大學的「大群館」宿舍，甚至拿了教育部的補助；侯友宜回應，這已經是5、6年前新北市議會、台北市議會都的舊聞重炒，他都已經對外清楚的交代過，也有信託、繳稅，且宿舍已經租給文化大學，相關的問題由文化大學說明會比較適合。