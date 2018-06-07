菲律賓新聞記者遭槍殺 近兩年來11人

巴納博市位於菲國南部民答那峨島，距馬尼拉約1460公里，距杜特蒂（Rodrigo Duterte）的家鄉納卯市約40公里。

（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）菲律賓南部一名新聞工作者，今天下午在光天化日下遭兩名歹徒開槍射殺身亡，警方正在調查此案。他是2016年6月底杜特蒂就任總統近兩年來第11名遇害的新聞工作者。

警方說，下午2時左右，兩名騎機車的嫌犯趨近德諾拉所乘轎車，連開數槍，德諾拉頭部中兩彈，他的司機被流彈波及，繼續往前駕駛約300公尺後跳車逃生。

歹徒襲擊動機尚待調查，警方說，他在當地是一位知名的新聞從業人員，從了經營社區報之外，也是一家區域性大報的特約記者。

菲律賓全國記者聯盟（NUJP）發表聲明譴責這起事件，稱這是對新聞自由的攻擊，使得菲國媒體環境進一步惡化。

聲明說，如果德諾拉之死與工作有關，那麼他就是1986年以來第184名因公被殺的新聞工作者，也是杜特蒂上任以來的第11人。

菲律賓全國記者聯盟呼籲政府採取具體行動，遏止對新聞工作者的攻擊，並儘速將犯案者繩之於法。

根據「無國界記者組織」（RSF）公布的2018年世界新聞自由指數，菲律賓在180國或地區當中排名第133名，較2017年的127名退步6名。（編輯：郭中翰）1070607