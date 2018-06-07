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影／台鐵彰化站傳男子跳下月台遭到火車撞擊

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/07 21:14
▲彰化基督教醫院副院長周志中說明傷者傷勢。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）
▲彰化基督教醫院副院長周志中說明傷者傷勢。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

台鐵西部縱幹線彰化站7日下午5時32分在第一月台，一輛自強號進站時，突然有一名男子跳下月台，遭到火車撞擊，彈飛之後跌到鐵軌縫隙，當場頭破血流、全身破裂，救護人員緊急送醫，台鐵警方表示，男子戶籍在高雄，尚在搶救，無法說話，動機或原因還待進一步釐清。


▲彰化火車站一輛自強號進站時，突然有一名男子跳下月台，遭到火車撞擊，彈飛之後跌到鐵軌縫隙，救護人員緊急將傷者送醫救治。（圖／彰基提供，2018.06.07）

鐵路警察出步調查，22歲陳姓男子突然從月台縱身下跳，被剛進站135次南下自強號撞飛，彈到鐵道縫隙，這起意外，造成該班自強號列車延誤37分鐘，驚悚的落軌意外，讓目擊者都嚇呆了，都說不清楚，只聽到轟轟隆隆火車都要進站了，突然就看到有人掉下去了，就撞上了。

台鐵指出，7日下午5點:32分許，135次七堵開往屏東的PP自強號列車，晚1分進彰化站時，突然有一名旅客從第一月台跳下，遭列車撞擊，目前路警蒐證處理中。列車已於晚間6時9分放行。

彰化基督教醫院副院長周志中說，該男子全身從頭頂到腳，都遭受撞擊受傷，頭皮破裂長10公分、寬、深各1公分傷口，看到頭蓋骨；右眼瘀青，左眼破皮，身軀左右各扯下一大塊皮，送醫雖意識清楚，但口腔等全身破裂不能言語，不排除有生命危險，還待進一步電腦斷層診斷是否內臟出血。

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