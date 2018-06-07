高美醫專將熄燈 師生平常心迎末代畢典校慶

（中央社記者程啟峰高雄7日電）創校50年的高美醫護管理專科學校107學年度起走入歷史，15日將舉行最後一屆畢業典禮及校慶。校方今天表示，校內師生安置作業早已進行，全校師生將以平常心迎接末代畢典及校慶。
教育部公布，高美醫專107學年度（8月1日）起停辦並停招，消息傳來，高美醫專校長陳楷翔下午一如往常在學校上課。他受訪時指出，校方早有心理準備，並不意外，早在半年前就陸續展開安置師生的前置作業，並已開了多場說明會與學生及家長充分溝通。
陳楷翔說，校方15日上午將如期舉行畢業典禮，當天下午也將舉行創校50週年校慶，校慶活動規劃一如往常，並沒有「特別節目」，全校師生將以平常心迎接這場末代畢典及校慶。
他指出，專一至專四日間部學生除少數因家境經濟因素不讀以外，其餘都已分別轉介安置到台南、高雄及屏東的友校，對應友校也提供學生住宿及通勤補助，家長也都接受。
他表示，全校教職員將依法全數資遣，他自己也即將失業，還不知何去何從。
陳楷翔指出，全校學生有大半來自旗山、美濃及六龜等鄰近地區，家長面對學校熄燈大多只能無奈接受。
高美醫專106學年度全校學生數為564人，扣除今年畢業生，剩餘的日間部381人、進修部26人，校方配合教育部已協調南部同類別、同等級的對應系科及學制學校，協助學生轉介安置，預計6月30日前完成學生轉學安置工作。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070607