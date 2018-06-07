高美醫專將熄燈 師生平常心迎末代畢典校慶

（中央社記者程啟峰高雄7日電）創校50年的高美醫護管理專科學校107學年度起走入歷史，15日將舉行最後一屆畢業典禮及校慶。校方今天表示，校內師生安置作業早已進行，全校師生將以平常心迎接末代畢典及校慶。

教育部公布，高美醫專107學年度（8月1日）起停辦並停招，消息傳來，高美醫專校長陳楷翔下午一如往常在學校上課。他受訪時指出，校方早有心理準備，並不意外，早在半年前就陸續展開安置師生的前置作業，並已開了多場說明會與學生及家長充分溝通。

陳楷翔說，校方15日上午將如期舉行畢業典禮，當天下午也將舉行創校50週年校慶，校慶活動規劃一如往常，並沒有「特別節目」，全校師生將以平常心迎接這場末代畢典及校慶。