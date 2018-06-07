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吉隆坡哲學茶席 耿一偉分享策展哲學

中央社2018/06/07 20:47
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者郭朝河吉隆坡7日專電）駐馬來西亞台北經濟文化辦事處主辦的「Tea Philo哲學茶席」系列講座將邀請台北藝術節前藝術總監耿一偉，與馬來西亞民眾分享他的策展哲學與未來展望。

駐馬辦事處今天發表聲明說，這項由雲手文創基金會策劃與執行的「Tea Philo哲學茶席」座談，將於6月23日下午3時在吉隆坡邵氏大廈的紫藤茶文化廣場進行，主題「3秒，5天，7年：從台北藝術節到衛武營」。

聲明說，從2012至2017的台北藝術節策展經驗，耿一偉成功打開各種國際共製與合作，藝術節是關於友誼，關於藝術家如何跟藝術家、城市與觀眾交朋友。這次，耿一偉將分享策展哲學與未來展望，與馬來西亞的藝術家有更多對話，一起交朋友。

耿一偉現為衛武營國家文化藝術中心戲劇顧問，過去6年擔任台北藝術節藝術總監，負責策展活動，創造國際共製的趨勢，與愛丁堡藝術節、維也納藝術節等知名單位合作演出。

他也執導過音樂劇、舞台劇與前衛禪劇；視覺創作上亦有不少作品，包括北美館展覽「愛麗絲的兔子洞」的講座行動-裝置藝術「拉然巴在美術館」、北美館大廳的空間裝置「去年夏天你不在，我來過」。

耿一偉也曾獲倪匡科幻獎首獎，著作有「文化領導力關鍵字40」、「喚醒東方歐蘭朵」、「羅伯威爾森：光的無限力量」等。

「Tea Philo哲學茶席」是一個以哲學、人文及藝文思潮探索個人社會價值的系列沙龍座談，藉茶飲清穩心神，在無拘束輕空間的自在氣氛下，主講者與出席者能近距離直線交流溝通。一直以來，哲學茶席是台灣與馬來西亞文化交流的管道之一。（編輯：高照芬）1070607

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