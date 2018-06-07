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中央社

台灣創新實力強 邱俊榮：接軌市場天地寬廣

中央社2018/06/07 20:51
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）政府力拼數位經濟，端出創新經濟發展計畫（DIGI+方案）；國發會副主委邱俊榮表示，現在最大的挑戰是跟市場接軌，由於台灣實力日益增強，只要掌握市場脈動，天地將無限寬廣。

天下雜誌今天舉辦「2018台灣永續峰會：引領數位轉型」論壇，除了邀請德國聯邦經濟及能源部官員海斯（Markus Hess）分享德國數位化經驗，也找來中央與地方官員、產業界暢談對數位化的想法。

政府深知數位經濟是未來發展潮流，行政院因而訂定出創新經濟發展計畫（DIGI+方案），從建設、人才、科技等各個面向穩步打造基礎，邱俊榮也說，國發會負責的「亞洲．矽谷」目標同樣是扶植新創、協助企業朝向數位轉型，政策推動期間，人才、技術、資金、法規鬆綁都持續進步，現在最大的挑戰是跟市場接軌。

邱俊榮表示，台灣的新創環境、數位建設過去2年有非常顯著的進步，加上人才素質良好、又有堅實的硬體基礎，只要能夠與國際接軌，了解市場的需求在哪裡，政府非常有信心，台灣的天地會是無限寬廣。

德國經濟辦事處處長林百科（Axel Limberg）也說，數位化不只改變了全球的商業模式，更為台灣和德國企業建立了更多合作契機，希望未來在數位化的浪潮下，可以締造更堅固的夥伴關係。（編輯：鄭雪文）1070607

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