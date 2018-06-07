動力-KY5月合併營收1.14億元 年增逾6成 創

動力 - KY 指出，5 月合併營收為歷年淡季表現最佳的一次，主要在於近期高階電競顯示卡市場供需狀況回歸常態，先前挖礦風潮帶來的產能排擠效應已大幅下降，因下游客戶積極回補庫存，帶動公司高階電競散熱風扇出貨量明顯提升，累計前 5 月電競散熱風扇出貨量，較去年同期成長 50% 以上。

電競顯示卡散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 今 (7) 日公告今 (2018) 年 5 月合併營收為 1.14 億元，月增 3.78%，年增 60.62%，再創歷年同期新高；累計前 5 月合併營收為 6.44 億元，年增 77.79%。動力 - KY 表示，看好第 2 季營運可望持續維持穩健成長。

動力 - KY 表示，近期隨高速運算電腦 (HPC) 需求大幅提升，應用於新興領域如電競直播網路、虛擬貨幣挖礦及 AI 運算平台等相關產品快速發展，帶動高效節能散熱風扇的出貨量明顯增加。

此外，今年輝達 (NVIDIA) 將推出新一代繪圖晶片系列，預計新晶片的運算效能將較目前產品大幅提升 50% 以上，微星、技嘉、華碩及美商艾維克 (EVGA) 等系統大廠亦計劃推出新款的電競顯示卡及高階電競 PC，可望進一步帶動整體電競相關硬體產品的升級需求，預估隨新世代繪圖晶片相關風扇產品的功能及效能提升，帶動產品出貨量，並有助於提升整體營收獲利成長動能。

展望第 2 季，動力 - KY 維持樂觀看法，主要因下游電競用顯卡市場需求持續增溫，帶動高階電競風扇出貨量維持高檔，加上輝達預計將於下半年發表新款電競用繪圖晶片系列，新一代繪圖晶片預估將較目前架構的運算效能明顯提升，可望進一步帶動電競相關產品升級潮，大幅提升散熱產品的需求。

而車用及家電市場部份，動力 - KY 指出，中高階車用空調風扇及智慧家電散熱產品出貨量亦逐步提升，將有助於降低電子業淡旺季的波動影響，並擴大客戶族群至車用、家電及工業等多元領域，預計下半年多角化佈局效益可望明顯發酵。