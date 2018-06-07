NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈端午粽子比創意　媽媽味肉粽不退燒暴打親生兒　狠母嗆：天經地義8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

想善終自己決定 病主法108年上路

中央社2018/06/07 21:09
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者張茗喧台北7日電）20年多來，台灣推動安寧醫療並立法，善終觀念漸趨普及，明年「病人自主權利法」上路後，民眾將能預先決定在邁入生命末期、植物人時的醫療處置，不讓家人承擔抉擇的重擔。

高齡85歲的前體育主播傅達仁因不堪癌末痛苦，赴瑞士安樂死機構通過評估，也力推台灣安樂死合法化，盼人人都能「善終」，今天他在瑞士如願安樂死。

台北市立聯合醫院總院長黃勝堅告訴中央社記者，在傳統觀念中，「死亡」往往是禁忌的話題，誰提誰觸霉頭，但短短1年內，傅達仁決定安樂死，掀起社會大眾的關注。

黃勝堅說，早期醫師們被教導「醫師的責任就是救命」，卻忘了告訴他們，當遇到醫療極限或是現行醫療無法治療的病人時，應該怎麼辦，因此許多醫師即便知道眼前病人「救不起來」，仍會盡全力搶救。

因此，早年在加護病房擔任醫師的黃勝堅，就曾見過病人天天打強心針、裝呼吸器，打點滴打到整個人浮腫到不成人樣，急救時還可能壓斷肋骨、口鼻流血，或是因電擊讓皮膚變得一片焦黑。

在這過程中，不僅病人飽受痛苦，病人家屬內心的煎熬可想而知，除了家屬間彼此責怪為何不放手，腦中留下的也全是痛苦記憶，連帶引發醫病糾紛，撕裂家庭和社會。直到台灣導入安寧緩和醫療，才漸漸重視病人的權利，有了善終的觀念。

黃勝堅說，最初「善終」意味著「人有自然死的權利」，當一個病人的生命只剩下最後幾個月，有權利維持舒適、拒絕影響尊嚴的治療手段；後來也有人認為「善終」是一種責任，透過安寧醫療讓家屬不再需要替病人決定救或不救，反倒彌補了家庭成員間的裂痕，也讓社會更和諧。

經過多年的努力，台灣已經有「安寧緩和醫療條例」保障善終權利，民國96年也推動「拒絕心肺復甦術或維生醫療」（DNR）註記到健保卡，從98年起只有2萬人註記，截至去年底暴增至53萬人，代表民眾對於善終、安寧醫療的接受度已愈來愈高。

推動善終的路就如同蓋房子，必須一步一步來，從一開始推動安寧醫療，讓民眾了解生命的自主權、尊嚴權，明年初上路的「病人自主權利法」則是一大重要的里程碑，也是亞洲第一部病人自主權利的專法。

黃勝堅解釋，「病人自主權利法」就是由病人預立醫療決定，在面臨生命沒有尊嚴的時候，例如生命末期、永久植物人、不可逆昏迷等情況下，提前替自己選擇不接受急救、插管等治療。

他說，若未來真到了那一天，將由專業團隊判斷病人是否符合這些特定狀況，並按照病人事前宣示的決定進行治療，病人不僅掌握自己生命，也不會讓家人、配偶承擔選擇的壓力。（編輯：陳清芳）1070607

傅達仁安樂死 老同事劉善...澎防部配合漢光演習 防區聯...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan