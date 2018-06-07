傅達仁安樂死 老同事劉善群：尊重但難過

（中央社記者李晉緯台北7日電）前體育主播傅達仁不堪胰臟癌痛苦，今天在瑞士透過安樂死，走完人生最後一程，曾與他共事近10年的前台視體育主播劉善群告訴中央社記者，「對傅達仁的決定，我尊重，但難過」。

傅達仁受胰臟癌所苦，選擇用積蓄新台幣300萬元到瑞士尋求安樂死，並於今天在瑞士安樂死機構「尊嚴」執行，享壽85歲。

劉善群1991年進到台視任職，到傅達仁2000年退休，一起歷經亞特蘭大、雪梨兩屆奧運，和廣島、曼谷兩屆亞運等重大賽事，兩人共事近10年時間，劉善群說，「他是我最尊重的老長官」。