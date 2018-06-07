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傅達仁安樂死 老同事劉善群：尊重但難過

中央社2018/06/07 21:08
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北7日電）前體育主播傅達仁不堪胰臟癌痛苦，今天在瑞士透過安樂死，走完人生最後一程，曾與他共事近10年的前台視體育主播劉善群告訴中央社記者，「對傅達仁的決定，我尊重，但難過」。

傅達仁受胰臟癌所苦，選擇用積蓄新台幣300萬元到瑞士尋求安樂死，並於今天在瑞士安樂死機構「尊嚴」執行，享壽85歲。

劉善群1991年進到台視任職，到傅達仁2000年退休，一起歷經亞特蘭大、雪梨兩屆奧運，和廣島、曼谷兩屆亞運等重大賽事，兩人共事近10年時間，劉善群說，「他是我最尊重的老長官」。

談到傅達仁尋求安樂死的選擇，劉善群表示，傅達仁前幾天還和他通過電話，當時他曾以「老長官，要不要再想想」，力勸傅達仁重新考慮是否要安樂死，但傅達仁未正面回應。

對於傅達仁的成就，劉善群認為，傅達仁不但是體育人，也是創意人，像「壞壞壞，連3壞」、「如司馬懿大軍兵臨城下」等，都是傅達仁把自身文化底蘊融入轉播的例子，而180公分的身高，配上西裝、領帶的派頭，往往能一上陣就鎮住全場，「坦白說我也是從小看他轉播」。

過去在台視時期也曾與傅達仁共事的FOX SPORTS主播鄧國雄提到，傅達仁是很照顧後輩的人，他印象特別深刻的是1996年的一次經歷。

鄧國雄回憶，當年傅達仁領軍，帶著大隊人馬採訪亞特蘭大奧運，當時大家忙了一整天，卻耳聞發生公園爆炸案，傅達仁指示年輕記者、主播們回飯店休息，自己留下來做連線報導，展現前輩的風範。（編輯：張芷瑄）1070607

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