傅達仁傳奇人生 安樂死畫下句點

身高高人一等的他，籃球打得有模有樣，先是在附中參加校內對抗，接著進到屏東農校後參加「屏農籃球隊」開始南征北討，後來轉學到以籃球聞名的文山中學。大學時被借將隨民生籃球隊出國比賽，日後考上國光籃球隊，成為籃球國手，27歲時轉任教練，在裕隆、飛駝、台銀都拿全國冠軍。

1933年在中國大陸山東出生的傅達仁，母親在他出生時過世，官拜少將的父親傅忠貴抗日捐軀，傅達仁4歲時就成了孤兒，14歲時因戰亂跟著學校，從南京到杭州、廣州，一路撤退到台灣，就讀師大附中（初中部）。

（中央社記者李晉緯台北7日電）85歲的傅達仁縱橫體壇、電視圈，既是籃球國手也是教練，更成為全台灣最有名的體育主播之一，走到生命盡頭也選擇了一條不一樣的道路－安樂死，讓他的精彩人生，再添一頁傳奇。

28歲時，當時任職警廣主播的傅達仁在馬來西亞國家隊教練的徵選中脫穎而出，帶領馬來西亞參加亞洲盃和黃金半島運動會等賽事，並曾在亞洲錦標賽率領馬來西亞首度擊敗中華隊，因而聲名大噪，被封為「常勝教頭」。

進入台視工作後，傅達仁以體育和籃球專才播報比賽，並採訪播報過包括7屆奧運等多項重大國際賽事。傅達仁首次採訪奧運，是1972年的慕尼黑奧運，當時發生恐怖攻擊，他搭車在高速公路時遇到封鎖，坦克車、荷槍實彈的軍警滿街，讓他直覺有大事發生，趕緊在加油站打越洋電話回台報稿，接著又到現場採訪，成功搶了大獨家。

1992年巴塞隆納奧運，傅達仁轉播了中華隊拿下棒球銀牌，和美國夢幻籃球隊（Dream Team）奪金的新聞。

傅達仁最為人所稱道的是，他在轉播中為了通俗親和、簡單明瞭，借用許多生活用語播報，經常妙語如珠，創造出「陽春全壘打」、「壞壞壞，連三壞」、「蓋火鍋」、「騎馬射箭」等至今仍不斷被沿用的經典語錄，開創了體育新聞新風格，讓體育深入民眾生活，成為台灣體壇的重要推手。

除了轉播賽事外，傅達仁也主持過不少節目，曾和沈春華一起主持過台視綜藝節目「大家樂」，榮獲金鐘獎優良綜藝節目獎；傅達仁也擔任過「氣象先生」，還曾拿了一把濕透的傘報氣象，創造出高收視率。

在電台和電視縱橫4、50年，傅達仁從黑白走進彩色電視，也堪稱見證了台灣的電視史。

一生精彩的傅達仁，晚年因病痛所苦，尤其是胰臟癌讓他飽受疼痛的折磨，決定選擇安樂死，因台灣尚未合法，他一方面上書總統蔡英文，推動讓安樂死合法化，一方面到國外尋找安樂死的機會。

「多活了3個月，仗已打完。」去年底到瑞士原本就要執行安樂死，後來因兒子婚事延期，他稱「上帝給了他一個延長賽」，但他最終仍堅持：「能活多少天？權力在上帝手中！用什麼方式死？權力在當事人的手裡。」以安樂死方式，與世長辭，為他的人生再添一頁傳奇。（編輯：黃瑞弘）1070607