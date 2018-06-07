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中央社

傅達仁瑞士安樂死 享壽85歲

中央社2018/06/07 21:08
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北7日電）前體育主播傅達仁罹患胰臟癌，台北時間今天下午在家人陪伴下，於瑞士安樂死機構走完人生最後一段路，享壽85歲。中央社掌握，傅家家屬已向友人證實傅達仁離世，稍後將統一對外發言。

傅達仁臉書台北時間下午4時貼出最新訊息，他的乾兒子、歌手李恕權及時趕到瑞士陪伴。照片中可見兩人相擁，令人動容，網友也紛紛留言，表達不捨。

傅達仁曾是台灣最知名的體育主播，數十年來縱橫體壇和電視圈，於2016年發現生病，4個月內爆瘦12公斤，飽受病魔摧殘的他同年底就舉辦生前追思會與親朋好友道別，當時除了他的家人，還有戴維斯（QuincyDavis）、陳建州、李恕權等眾多籃球圈、演藝界人士參與，場面盛大而溫馨。

育有1子1女的傅達仁，對生命相當豁達，去年確診胰臟癌末期，面對生命最後里程，決定尋求安樂死，也希望安樂死在台灣合法化，並表明願意當台灣合法安樂死的首例。

除透過畫展、陳情等方式呼籲政府讓安樂死合法，傅達仁也曾上書總統蔡英文並獲接見，但目前安樂死在台灣仍未合法。

傅達仁去年底前往瑞士，經過幾道嚴格關卡認證後，成為安樂死機構「尊嚴」會員，獲得在瑞士安樂死的門票，但因兒子結婚等因素，兩度暫緩。

直到5月底，傅達仁自認心願已了，帶著家人再度前往瑞士，並每天在臉書發文陳述理念，表達花了新台幣300萬元客死蘇黎世，心中有平安，沒有遺憾。

儘管期間有不少好友前往探望，並力勸傅達仁回心轉意，但他心意已決，今天在家人陪伴下，執行安樂死，享壽85歲，結束精彩的一生。（編輯：黃瑞弘）1070607

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