日專家估南海海溝大震損失 達台幣385兆

報告說，受到地震、火災、海嘯等影響，導致道路、港口等交通基礎設施破壞，工廠等生產設施將受損，地震發生後20年內的經濟損失在最糟糕的情況下，南海海溝大地震可能會造成1410兆日圓經濟損失。首都直下型地震可能造成778兆日圓的經濟損失。

日本放送協會（NHK）報導，包括災害研究專家所組成的土木學會委員會今天提出有關南海海溝大地震、首都直下型地震發生後的長期經濟損失報告。

（中央社記者楊明珠東京7日專電）日本土木學會委員會今天公布估計，如果發生南海海溝大地震、首都直下型地震，之後20年的經濟損失可能達1410兆日圓（約新台幣385兆元），屆時日本將成東亞最窮國之一。

日本今年度的國家預算約97兆7000億日圓。

南海海溝位於本州西南方、四國南方，如果發生地震，可能影響本州靜岡、愛知、三重、和歌山和四國德島、高知、愛媛、香川8縣居民。

土木學會表示，如果南海海溝大地震、首都直下型地震的受災情況長期持續下去，人民生活水準將大為降低，堪稱國難。

報告說，如果進行道路、港口、堤防的抗震化工程，長期性的災害將減輕約3至4成左右，因此要求政府等各方要加強對策。

日本政府5年前曾公布南海海溝大地震與首都直下型地震經濟損失的估計，但那是以短期受災情況為評估對象，這次是首度評估20年後的長期受災情況。

直下型地震是指震央在都市或其周邊下方的地震，很可能造成重大損失，例如1995年1月日本阪神大地震和1976年7月中國唐山大地震。

土木學會會長大石久和說：「完全沒料到會有這麼大的經濟損失，真的感到很驚訝。如果按照目前的情況，實在無法想像巨大災害發生的情況。日本可能成為東亞最小、最窮國之一。」

他說，為了減輕損失，政府應提出對策，以公開向民眾提出有法律依據的公共設施整備計畫等。

土木學會委員會委員、關西大學教授河田惠昭說：「是公司的話，就是破產，是國家的話，就會亡國。如果發生像南海海溝大地震那種國難的話，國家將難以存續。」

他說，南海海溝大地震或首都直下型地震在30年內發生的機率約70%至80%，提出對策是刻不容緩，絕不能再像2011年311東日本大地震時只能說「超乎預料」那樣的話。（編輯：郭中翰）1070607