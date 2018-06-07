鴻海工業富聯FII明天A股掛牌 公布Q1財報

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海旗下工業富聯明天在中國大陸上海A股掛牌上市。工業富聯第1季財報每股基本純益人民幣0.15元，估上半年獲利較去年同期成長0.6%至4.5%。

展望今年上半年營運表現，工業富聯預估今年前6月營收約人民幣1460.6億元至1545.8億元，較去年同期成長幅度約6.8%至13.1%；扣除非經常性損益後歸屬母公司淨利約人民幣53.5億元至55.6億元，較去年同期成長幅度約0.6%至4.5%。

富士康工業互聯網簡稱「工業富聯」，發行價格訂人民幣13.77元，本益比17.09倍，募集資金約人民幣271.2億元（約合新台幣1270億元），發行後總股本約196.95億股。鴻海目前對工業富聯持股比例來到84.8%。（編輯：趙蔚蘭）1070607