唭哩岸慈生宮建廟350年　五谷先帝出巡顧眾生

五谷先帝即為神農氏，是農業之神。當地耆老相傳，以往曾發生過害蟲損毀農作物的情況，任憑當地居民用什麼方式除蟲，都達不到效果。後來信眾請出五谷先帝遶境，並在農田周圍貼上符咒，不出三天，蟲害隨即消失。

唭哩岸慈生宮主祀五谷先帝，是當地的信仰重鎮，而慈生宮的歷史到今年剛好是350年，是一座極有歷史的大廟，在清光緒七年時遷到現址，有過六次的修建記錄。慈生宮能有今日的規模全賴數百年來的信眾們努力經營。

今年的遶境適逢建廟350年，一大早，廟方人員就在慈生宮內為五谷先帝的出巡做準備，同時，遶境的陣頭也逐漸集結，由於襄贊的宮廟與陣頭眾多，隊伍分成三個大隊。今日台北高溫高達32度，但這些喜迎神明遶境的信徒卻沒有絲毫的退縮。

慈生宮的遶境分為上午與下午兩場，以慈生宮為中心，分為兩部分繞境。今日雖然是上班日，但在繞境路線中仍可看到許多信眾設香案、手持清香向神明祈求保佑。由於遶境的路線有不少會經過住宅區，大多數的陣頭與團體在行經住宅區時都會謹守規矩，盡量不在環境清潔與音量上為住戶帶來困擾。

今日參與的陣頭眾多，除了北投在地的「北投獅頭旺」、「唭哩岸金龍團」、「唭哩岸文化工作室」的鹿鹿，遠道而來的「宋江水族陣」等，最吸引目光的該屬「台北拱吉堂本館什家將」，是北部較少看見的「什家將」，這一團家將除了精彩的表演，在各種規矩上也非常嚴謹，例如經過捷運底下時「舉扇避穢」，中途休息時也會請將爺「下馬」，且有幸能看到「敬包酒」、「清厝」，可說是一場精彩的民俗嘉年華。

在經過一整天的遶境，五谷先帝與眾神明的神轎，大約在六點左右回駕慈生宮，也宣告今年的建廟350週年遶境圓滿結束。

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