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由田5月營收3.1億元 月增逾4成 並打入韓國三星

鉅亨網2018/06/07 21:32
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AOI 檢測設備廠由田今 (7) 日公布 5 月營收，以 3.1 億元創今年新高，月增 41.4%，年增 6.68%；同時，由田主管透露，該公司打入韓系軟板廠，取得三星供應鏈韓系軟板廠 5G 布局擴廠外觀檢測的全部訂單。

由田累計 1-5 月營收 9.67 億元，年增 6.99%，由田指出，由田營收連動於大型客戶裝機時間，近年營收多於第 2 季開始快速加溫，目前全年在手訂單已滿載，下半年的營運走旺。

由田表示，由田精準掌握隨之而來的更新設備機遇，憑藉著全亞洲最完整載板、軟板、LCD 與 COF 全系列 5G 供應鏈之客戶基礎與 AOI 設備經驗，全面與客戶共同規劃下一世代的 AOI 設備。除已取得大陸最大軟板廠擴廠訂單外，亦取得台灣最大 COF 廠封裝大單，為全台主要供貨商。

由田第 1 季營收 4.37 億元，毛利率為 42.57%，季增 7.08 個百分點，年增 0.55 個百分點，稅後純益 286 萬元，季減 97%，但較去年同期淨損 8680 萬元轉虧為盈，每股純益 0.05 元。由田預期，今年營運將逐季走高。

由田今年交貨量將逐季走高，由田也將首度前往中國大陸覓地設廠，掌握「2025 中國製造」的商機，預計今年下半年能完成設廠。目前由田掌握的 AOI 設備訂單來看，近 2 成為半導體與 PCB 檢測設備，面板檢測設備占 8 成，依目前設備交貨的規劃來看，交貨量將逐季走高，營收高峰可能落在第 3 季或第 4 季。

由田去年稅後純益為 1.69 億元，年減 31.83%，每股純益 2.75 元。由田主管指出，獲利衰退部分原因來自匯兌損失，去年認列匯損達 1.2 億元，等於侵蝕去年每股純益約 2 元。由田在今年 1 月除已處理部分外幣資產之外，目前對產品也改採目前的匯率報價。

由田董事會通過去年盈餘每股擬配發現金股利 2 元，將提交 6 月 28 日股東會決議。

由田日 K 線圖

 

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