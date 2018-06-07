由田5月營收3.1億元 月增逾4成 並打入韓國三星

AOI 檢測設備廠由田今 (7) 日公布 5 月營收，以 3.1 億元創今年新高，月增 41.4%，年增 6.68%；同時，由田主管透露，該公司打入韓系軟板廠，取得三星供應鏈韓系軟板廠 5G 布局擴廠外觀檢測的全部訂單。

由田累計 1-5 月營收 9.67 億元，年增 6.99%，由田指出，由田營收連動於大型客戶裝機時間，近年營收多於第 2 季開始快速加溫，目前全年在手訂單已滿載，下半年的營運走旺。

由田表示，由田精準掌握隨之而來的更新設備機遇，憑藉著全亞洲最完整載板、軟板、LCD 與 COF 全系列 5G 供應鏈之客戶基礎與 AOI 設備經驗，全面與客戶共同規劃下一世代的 AOI 設備。除已取得大陸最大軟板廠擴廠訂單外，亦取得台灣最大 COF 廠封裝大單，為全台主要供貨商。