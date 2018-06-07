端午粽子比創意　媽媽味道肉粽不退燒

端午節吃粽子是傳統習俗，只是每個人口味不一，坊間為迎合眾人口味，不免各出奇招，比創意，拼餡料，開發出形形色色風味粽。以星享道酒店為例，就祭出大坑綠竹筍、大甲芋頭、大肚山紅地瓜、南屯麻薏等台中在地食材入餡的「粽愛台中」禮盒，要討台中人歡心。

端午腳步近，坊間推出的粽子五花八門；有食材高檔的松露鮑魚裹蒸粽，也有創意十足的五行養生粽；位於學士路雙漁堂餐廳的滿漢干貝粽，則標榜有媽媽味道，滷得入味的紅燒肉內餡，人口香氣撲鼻，百吃不膩，以致每到端午節，光是應付上門的老主顧，女老闆吳玉珮就得連夜趕工包粽，幸好吳玉珮是快手，平均20分鐘可以包30顆粽子，稱她「包粽達人」實不為過。



▲日月千禧端出的是飛魚XO醬干貝裹蒸粽，採用飛魚引出鮮味，讓人垂涎（圖／日月千禧提供)

台中日月千禧酒店端出的是飛魚XO醬干貝裹蒸粽，巧妙運用蘭嶼達悟族自製飛魚乾特有的海潮鹹香，以及X O醬奇鮮微辣的滋味，就為引出傳統裹蒸粽的美味。永豐棧酒店以連續數年熱賣的「黑蒜鮑魚櫻花蝦粽」迎戰，主廚選用28天熟成的黑蒜滷製五花肉與鮑魚，再將滷汁拌入糯米飯，充滿黑蒜香氣的糯米飯，包覆著肥瘦適中、入味五花豬肉與黑蒜滷鮑魚，迷入滋味讓饕客忠心不悔。



▲永豐棧酒店以連續數年熱賣的「黑蒜鮑魚櫻花蝦粽」迎戰，迷人滋味，擄獲饕客的心（圖／永豐棧酒店提供)

台中福華大飯店為讓傳統端午佳節也有驚喜，主廚團隊推出「金瓜芋棗野米粽」，拆開粽葉，不是蒸炊或水煮後的糯米，而是整顆外形完整的「栗子南瓜」，內餡分別填入紫米、糯米以及被譽為「米中之王」的野米，再以芋泥、紅棗與桂圓增添香甜滋味，外型跟口味都令人驚喜。



▲林酒店的櫻花蝦干貝荷葉粽，以荷葉包裹，多了一股荷葉香氣（圖／金武鳳攝 , 2018.6.7)

金典今年推出「八寶和牛粽」，是以干貝、朝天椒等多種材料製作傳統上海風味的八寶醬為基底，搭配上頂級澳洲和牛、栗子等食材，將海陸美味交會一處，雖然工序繁鎖，但食後口齒留香，風味獨特。林酒店的櫻花蝦干貝荷葉粽也是連年吸引老客人回籠，今年雖然食材成本飆漲，林酒店依然維持原價，銷量逆勢成長，今年預估可以銷售2萬顆。



▲台中雙漁堂的滿漢干貝粽，以一塊滷得入味的紅燒肉，十年來打遍天下無敵手，年年供不應求（圖／金武鳳攝 , 2018.6.7)

和大飯店的創意粽相比，雙漁堂的滿漢干貝粽很傳統，卻因滿滿的家常味，反而吃不膩，不少是每逢佳節就上門的客人。吳玉珮表示，她除了挑選濁水溪2年以上的老米來做粽米，讓口感鬆香不黏膩，還特別挑選豬後腿肉先炸再滷，讓這塊肉入口軟嫩不油膩，成為粽裡的主角，再搭上干貝、花生、香菇、蛋黃，口味豐富，打開剎那，香氣四溢，引人垂涎。